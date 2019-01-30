Стандартное оправдание. Семак - не уровень «Зенита»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок Лиги
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Хорватия. Первая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 6’ Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 0:0 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Стандартное оправдание. Семак - не уровень «Зенита»

сегодня, 13:00

Тренер не соответствует занимаемой должности или титулованные иностранцы не нужны? «Соккер.ру» предлагает оценить проблему лидера РПЛ комплексно. 

«Зенит» не умеет играть в выборы

Слуцкий правильно сделал, что не возглавил «Зенит». Имея статус и деньги, руководители клуба в сферах, где заимели все перечисленное, не привыкли к рыночной конкуренции. Трудные выборы были, но давно. Накатали схему, десятки лет существуют только легкие футбольные определения и победы в несколько ходов. А нужна сложная комбинация – обходятся без побед.  

Стадион за рубль? Легко. А ругают за эпичное возведение арены петербуржскую власть, клуб чист. Исключение из еврокубков за нарушение финансовых правил? Не будет такого. Общий с УЕФА спонсор в наличии, да и старшие китайские братья помогли, забрали Халка и Витселя сразу же. Тренеры? Все просто – ставка была строго на иностранцев с именем. 

А как метод себя исчерпал, приговорили Семака. Но к Сергею Богдановичу относятся примерно так, как к Сульшеру в МЮ. Бросили в озеро с пираньями, выживет – коронуют, нет – будет другой. Почеттино, например, ведь намекнул на уход из «Тоттенхэма». Но в «Зенит» этот наставник «шпор», в отличие от Виллаш-Боаша, не поедет. 

Простота принимаемых решений не всегда полезна «Зениту». Например, им явно вредит лимит. И тем беднягам с паспортами, кого гребут к себе, нехотя уничтожая карьеры, как Ивану Соловьеву или Новосельцеву. Но Дюкова убедили принять РФС и облагородить лимит даже не с десятой попытки. 

«Зенит» совершает ошибки, не умея выстраивать стратегию. Что естественно отражается на результатах первой команды, а это ведет к нулевой продуктивности некогда интересной академии. Поэтому спор о подходящем тренере должен начинаться с оценки того, что наделали. 

В Санкт-Петербурге не ценят тренеров

За 13 лет у «Зенита» было семь наставников. Не рекорд для футбола, но Спаллетти работал четыре с половиной года, Адвокат – три, вместе семь с половиной. Других тренеров временем не баловали.  

А как было раньше. Адвокат заканчивал на спущенных колесах – ужасная тренерская работа летом 2009 года. Анатолий Давыдов, пожалуй, вправду не соответствовал как тренер уровню команды. Но это такой наставник

Давыдов после «Зенита» за 10 лет как главный тренер себя найти не смог. В прошлом году назначили директором академии. Ответственный пост, если учитывать проблемы с воспитанниками. И явно не самый современный специалист для работы с будущим. 

А все остальные наставники – Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини, довольно высокого уровня. Роберто, конечно, сильно напоминает афериста от тренерского цеха и тактического шарлатана, но раньше был неплох. Из 100 первых игр в АПЛ выиграл 62 – недурственный результат, у Гвардиолы и Моуриньо всего по 73 победы, и это рекорд.  

У голландского Дика тоже репутация не самая лучшая, а в «Зените» повезло. Не повезло лишь Луческу, ведь проявили странный «бытовой расизм». Футболисты-шовинисты за глаза понятно как называли. Да и в лицо не стеснялись обзывать наставника, который в «Шахтере» выиграл немало титулов и воспитал массу сильных игроков. 

Руководство не позволило привозить легионеров под себя (читайте – чернокожих бразильцев), а через год набрали непонятных аргентинцев за хорошие деньги. Мирча привык работать с разными, его не удивил менталитет, он был готов развивать «Зенит» пару лет. В Донецке играли бабники, алкоголики, дети внимательных родителей, но и буквально сироты по воспитанию – брошенные в спортивные интернаты. 

Приезжали бразильцы из таких трущоб, что в Восточной Европе не найти. Луческу справился бы с «Зенитом», если бы ему дали права. Знает, как ставить атакующий футбол, и если бы Кокорин и компания вместо стандартной процедуры смены тренера через поражения и отсутствие усилий лучше слушали Мистера - на второй год стали бы чемпионами России.

«Зенит» спустился на уровень Манчини

Роберто – ошибка Фурсенко. Многие предсказали развязку, это было легко. Роберто – высокомерный бывший футболист неплохого уровня с превосходным агентом. «Зенит» дорого заплатил за ту ошибку. Под 100 миллионов на трансферы, не считая зарплат выбранным игрокам и самому итальянцу. 

Но Роберто – исключение. В правилах то, как относились к Спаллетти. Иностранный тренер проникся пребыванием в России, полюбил город, был работящим и многое умел. Потом Игорь Денисов и его завистливые коллеги убили чемпионский «Зенит», а крайним сделали Лучано. Поломку с того времени никто не починил, но стоит ли винить строго главных тренеров? 

«Зенит» сделал исключение для худшего – Манчини. Но с остальными поступает безобразно. Виллаш-Боаш справедливо посчитал, что его обманули с лимитом и клубными амбициями. Заявил об уходе из «Зенита» по ходу сезона, чем загубил концовку, ведь команда с таким характером не будет слушать парня, который им уже без пяти минут никто. Именно тогда тратить время впустую в «Зените» вошло в привычку.

Еще при Лучано многим проигрывали в еврокубках, порой откровенно проходным соперникам. Но былое высокомерие не стоит путать с нынешней вялостью. Быстрая команда стала ленивой, а системный раскол не залатали до сих пор. Проблема «Зенита» не в том, что Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Семак не тренеры петербуржского уровня. Ведь все в списке подходят для решения задач в РПЛ, Кубке и еврокубках.

Беда в том, что сам клуб за последние годы спустился на уровень современного тренера Манчини. Сергей Богданович с прошлого лета ждет новичков, а где они? Потом скажут, что виноват наставник. Хотя понятно, как Семака подставили. Отдали все деньги Манчини и Сарсании – сделали трансферы, которые новому тренеру не сильно помогают. Летом притащили Маркизио, зимой взяли Ракицкого и отдали Паредеса. 

Вот только эти покупки не сравнить с тем, что были раньше. Гарай, Хави Гарсия и Витсель, пока не потерял мотивацию, показывали футбол высокого уровня. Кришито, Данни, Халк и Рондон – профессионалы. Знаменитый нытик Луческу отчасти прав – подписывал контракт с командой, где были Халк и Гарай, а в итоге только одного Витселя силой удержал на время. Трансферная политика уровня Манчини вредит тренерам, которых потом объявляют крайними. 

Проблема далеко не только в Семаке

Открыть ногой дверь в кабинет начальника, стукнуть кулаком по столу и заявить, что «Зенит» будет чемпионом, если станут слушать главного тренера – не в стиле Семака. А боссы любят «делегировать ответственность» вместо прав. На днях Федун заявил, что кадровую политику «Спартака» ведет Кононов. Серьезно? А у Сергея Богдановича еще меньше прав, чем у Олега Георгиевича. 

Так что о тренере Семаке пока только один серьезный вопрос. Первое место в РПЛ - стечение обстоятельств или слабенькая стартовая предпосылка к развитию? Ведь на вершине могут быть строго из-за просчетов конкурентов и энергии Дзюбы. 

Впрочем, даже отношение к Артему подчеркивает, что не в тренерах дело. Сначала за Дзюбу никто не заступился в конфликте с Манчини, а через полгода форварда в «Зените» сделали любимой главной звездой. Делают фото во вратарских перчатках и радуются. Хотя летом мог уехать в АПЛ. А до этого все смеялись, когда Луческу назначил Дзюбу капитаном команды. 

Мирча объективно сильнее как тренер, чем Семак. Но «Зенит» при Луческу испугался стать грамотным клубом. Семак не уровень «Зенита» только если приглашения Маркизио и Ракицкого делают их фаворитами Лиги чемпионов 2019/20. 

Дело не только в тренерах. «Зенит» в последние годы не чемпионский по принятым решениям. Весь клуб, не только первая команда. Принимается аргумент, что «Локомотиву» и «Спартаку» дикие просчеты не мешали выиграть по разу. Семина чудом не уволили до чемпионского сезона. Карреру назначили случайно. Но оба клуба чемпионскую высоту не сохранили, а «Зениту» мало стать лучшим среди худших по примеру соперников на год. 

Пора менять подход к работе клуба

Зачем активно продвигается тема класса Семака вместо разговора о клубе? Потому что так удобнее. А ведь все не замечательно, а ужасно. «Зенит» по всем параметрам идеально подходит для серии из пяти-семи чемпионских титулов в России. И кубков тоже можно нагрести гору. Конкуренты, мягко говоря, не блещут стабильностью. 

А проиграли в 5 сезонах из 6 последних. Полный провал, поскольку нет последовательности в работе. Луческу дали потратить 22 млн евро, теперь сравните эту сумму с бюджетом Манчини. Виллаш-Боашу рисовали команду, где можно пригласить еще парочку Халков – рассчитывал на Моутиньо и Фалькао, а затем сказали играть с Жирковым и Кокориным.

Концентрация на теме «класс и уровень тренера Семака» - путь к пятому месту. Наставника ведь сами выбрали. Пора поддержать грамотными трансферами. А заодно приказать быть жестче. А вот если «Зенит» станет чемпионом России и успешно вернется в ЛЧ – начнется новая глава. Ведь Семаку для ухода от ярлыка «не потянет» не хватает именно большой победы.

Тот же Слуцкий без поддержки ЦСКА мог остаться объектом для шуток. Так что обвинять Семака – легкий и неправильный выход. Нынешний «Зенит» и Гвардиоле с Симеоне подпортил бы личную статистику. У Виллаш-Боаша и Луческу были европейские титулы. У Манчини – английское чемпионство. Не справились не потому, что «Зенит» настолько патриотичный, что подойдет только свой, а по другим причинам. 

Тренеров-то меняли, а клубные правила сохраняли. Странные трансферы – много потерь и мало удачных и своевременных сделок. Отношение футболистов к работе. Позиция клуба к тренерам. Семака не стоит слепо поддерживать по причине гражданства, это уже другая крайность. Но пора понять, как «Зенит» сам себя глубоко закопал. Первые в таблице и одни из первых по количеству нерешенных клубных проблем. 

Так что когда увидите очередного «эксперта», который назовет Семака «пацаном», предложите адекватно смотреть на результаты и деятельность всего «Зенита». Пока речь о клубе нереализованных возможностей.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Хохлов остается тренером «Динамо»
25 января Комментарии11
Черчесов отправится на товарищеский турнир в Катар
20 января Комментарии12
В «Ахмате» прокомментировали информацию об Адиеве
15 января Комментарии2
СлухиБразильский тренер «Уфы» будет работать в «Зените»
14 января Комментарии5
«Оренбург» заявил о стопроцентном доверии к главному тренеру Федотову
11 января Комментарии3
СлухиВалерий Климов сменит «Балтику» на тульский «Арсенал»
09 января Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Коля58
Коля58
   552 / 790
сегодня в 14:01
Тарасовское воспитание не дает спокойствие Горину )) Но кто пишет мы то знаем Генич ))
Коля58
Коля58
   552 / 790
сегодня в 13:59
Генич хотел что бы Зени так же как Тарасня форсировала режим подготовки команды и продула в ЛЕ как его любимая ферма! Да вот только ни кто не хотел этого делать! Только Федун бился как лев за никому не нужный кубок ))
Коля58
Коля58 ответил 25процентный клоун
   552 / 790
сегодня в 13:55
При Семаке ни один игрок не вырос и не вырастет
О как А Паредес? В 2 раза в цене вырос ))
parallels
parallels
   10 / 790
сегодня в 13:48
позор спартаку!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 790
сегодня в 13:44
При Семаке ни один игрок не вырос и не вырастет
станислав ильяшевич
станислав ильяшевич
сегодня в 13:44
Самое слабое место у Зенита это торсида. Только они могут так раболепно приподать к фурсенко
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 790
сегодня в 13:39
Семак с Зенитом золото возьмет в этом году. Гыгыгы
parallels
parallels
   10 / 790
сегодня в 13:38
и тренера на этот раз назначали болельщики. и пока мы на первом месте - вопросов к семаку особых нет.
parallels
parallels
   10 / 790
сегодня в 13:35
"невнятные аргентинцы" за полтора года в зените суммарно подорожали на 22 ляма. и не в моей голове - а по данным тр.маркта. в том же спартаке они подешевели бы на ту же сумму, так что не надо тут. и в чём вина семака, если ему вообще никого не купили? где такое видано? тренер, получающий назначение в зените, имеет право рассчитывать на неплохие трансферы - а не на маркизио, которого в авральном порядке призвали заменить нобоа, что не может быть приравнено к трансферу под тренера. вот сейчас, после перестановок в составе, посмотрим, что у него получится.
номер 12
номер 12
   127 / 790
сегодня в 13:35
Очередная статья Горина построена на высказывании Желудкова, который после поражения от Спартака предсказывал разгром Зенита Ростовом. Ни Фурсенко, ни Миллер, ни игроки, ни эксперты такого не говорили. Статья представляет собой очередной камень в огород руководство клуба, при этом оставаясь копипастой прошлогодних статей на тему отставки Манчини и Луческу. Оценка - 1. У меня все
номер 12
номер 12 ответил Klаsse
   127 / 790
сегодня в 13:30
симак прямо на глазах превратился в нервную плаксивую coску, которая пускает сопли пузырями по любому поводу
Написать больше нечего? Когда это он ныл?
Klаsse
Klаsse
   553 / 790
сегодня в 13:15
симак прямо на глазах превратился в нервную плаксивую coску, которая пускает сопли пузырями по любому поводу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100