Стандартное оправдание. Семак - не уровень «Зенита»

сегодня, 13:00

Тренер не соответствует занимаемой должности или титулованные иностранцы не нужны? «Соккер.ру» предлагает оценить проблему лидера РПЛ комплексно.

«Зенит» не умеет играть в выборы

Слуцкий правильно сделал, что не возглавил «Зенит». Имея статус и деньги, руководители клуба в сферах, где заимели все перечисленное, не привыкли к рыночной конкуренции. Трудные выборы были, но давно. Накатали схему, десятки лет существуют только легкие футбольные определения и победы в несколько ходов. А нужна сложная комбинация – обходятся без побед.

Стадион за рубль? Легко. А ругают за эпичное возведение арены петербуржскую власть, клуб чист. Исключение из еврокубков за нарушение финансовых правил? Не будет такого. Общий с УЕФА спонсор в наличии, да и старшие китайские братья помогли, забрали Халка и Витселя сразу же. Тренеры? Все просто – ставка была строго на иностранцев с именем.

А как метод себя исчерпал, приговорили Семака. Но к Сергею Богдановичу относятся примерно так, как к Сульшеру в МЮ . Бросили в озеро с пираньями, выживет – коронуют, нет – будет другой. Почеттино, например, ведь намекнул на уход из «Тоттенхэма». Но в «Зенит» этот наставник «шпор», в отличие от Виллаш-Боаша, не поедет.

Простота принимаемых решений не всегда полезна «Зениту». Например, им явно вредит лимит. И тем беднягам с паспортами, кого гребут к себе, нехотя уничтожая карьеры, как Ивану Соловьеву или Новосельцеву. Но Дюкова убедили принять РФС и облагородить лимит даже не с десятой попытки.

«Зенит» совершает ошибки, не умея выстраивать стратегию. Что естественно отражается на результатах первой команды, а это ведет к нулевой продуктивности некогда интересной академии. Поэтому спор о подходящем тренере должен начинаться с оценки того, что наделали.

В Санкт-Петербурге не ценят тренеров

За 13 лет у «Зенита» было семь наставников. Не рекорд для футбола, но Спаллетти работал четыре с половиной года, Адвокат – три, вместе семь с половиной. Других тренеров временем не баловали.

А как было раньше. Адвокат заканчивал на спущенных колесах – ужасная тренерская работа летом 2009 года. Анатолий Давыдов, пожалуй, вправду не соответствовал как тренер уровню команды. Но это такой наставник

Давыдов после «Зенита» за 10 лет как главный тренер себя найти не смог. В прошлом году назначили директором академии. Ответственный пост, если учитывать проблемы с воспитанниками. И явно не самый современный специалист для работы с будущим.

А все остальные наставники – Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини, довольно высокого уровня. Роберто, конечно, сильно напоминает афериста от тренерского цеха и тактического шарлатана, но раньше был неплох. Из 100 первых игр в АПЛ выиграл 62 – недурственный результат, у Гвардиолы и Моуриньо всего по 73 победы, и это рекорд.

У голландского Дика тоже репутация не самая лучшая, а в «Зените» повезло. Не повезло лишь Луческу, ведь проявили странный «бытовой расизм». Футболисты-шовинисты за глаза понятно как называли. Да и в лицо не стеснялись обзывать наставника, который в «Шахтере» выиграл немало титулов и воспитал массу сильных игроков.

Руководство не позволило привозить легионеров под себя (читайте – чернокожих бразильцев), а через год набрали непонятных аргентинцев за хорошие деньги. Мирча привык работать с разными, его не удивил менталитет, он был готов развивать «Зенит» пару лет. В Донецке играли бабники, алкоголики, дети внимательных родителей, но и буквально сироты по воспитанию – брошенные в спортивные интернаты.

Приезжали бразильцы из таких трущоб, что в Восточной Европе не найти. Луческу справился бы с «Зенитом», если бы ему дали права. Знает, как ставить атакующий футбол, и если бы Кокорин и компания вместо стандартной процедуры смены тренера через поражения и отсутствие усилий лучше слушали Мистера - на второй год стали бы чемпионами России.

«Зенит» спустился на уровень Манчини

Роберто – ошибка Фурсенко. Многие предсказали развязку, это было легко. Роберто – высокомерный бывший футболист неплохого уровня с превосходным агентом. «Зенит» дорого заплатил за ту ошибку. Под 100 миллионов на трансферы, не считая зарплат выбранным игрокам и самому итальянцу.

Но Роберто – исключение. В правилах то, как относились к Спаллетти. Иностранный тренер проникся пребыванием в России, полюбил город, был работящим и многое умел. Потом Игорь Денисов и его завистливые коллеги убили чемпионский «Зенит», а крайним сделали Лучано. Поломку с того времени никто не починил, но стоит ли винить строго главных тренеров?

«Зенит» сделал исключение для худшего – Манчини. Но с остальными поступает безобразно. Виллаш-Боаш справедливо посчитал, что его обманули с лимитом и клубными амбициями. Заявил об уходе из «Зенита» по ходу сезона, чем загубил концовку, ведь команда с таким характером не будет слушать парня, который им уже без пяти минут никто. Именно тогда тратить время впустую в «Зените» вошло в привычку.

Еще при Лучано многим проигрывали в еврокубках, порой откровенно проходным соперникам. Но былое высокомерие не стоит путать с нынешней вялостью. Быстрая команда стала ленивой, а системный раскол не залатали до сих пор. Проблема «Зенита» не в том, что Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Семак не тренеры петербуржского уровня. Ведь все в списке подходят для решения задач в РПЛ , Кубке и еврокубках.

Беда в том, что сам клуб за последние годы спустился на уровень современного тренера Манчини. Сергей Богданович с прошлого лета ждет новичков, а где они? Потом скажут, что виноват наставник. Хотя понятно, как Семака подставили. Отдали все деньги Манчини и Сарсании – сделали трансферы, которые новому тренеру не сильно помогают. Летом притащили Маркизио, зимой взяли Ракицкого и отдали Паредеса.

Вот только эти покупки не сравнить с тем, что были раньше. Гарай, Хави Гарсия и Витсель, пока не потерял мотивацию, показывали футбол высокого уровня. Кришито, Данни, Халк и Рондон – профессионалы. Знаменитый нытик Луческу отчасти прав – подписывал контракт с командой, где были Халк и Гарай, а в итоге только одного Витселя силой удержал на время. Трансферная политика уровня Манчини вредит тренерам, которых потом объявляют крайними.

Проблема далеко не только в Семаке

Открыть ногой дверь в кабинет начальника, стукнуть кулаком по столу и заявить, что «Зенит» будет чемпионом, если станут слушать главного тренера – не в стиле Семака. А боссы любят «делегировать ответственность» вместо прав. На днях Федун заявил, что кадровую политику «Спартака» ведет Кононов. Серьезно? А у Сергея Богдановича еще меньше прав, чем у Олега Георгиевича.

Так что о тренере Семаке пока только один серьезный вопрос. Первое место в РПЛ - стечение обстоятельств или слабенькая стартовая предпосылка к развитию? Ведь на вершине могут быть строго из-за просчетов конкурентов и энергии Дзюбы.

Впрочем, даже отношение к Артему подчеркивает, что не в тренерах дело. Сначала за Дзюбу никто не заступился в конфликте с Манчини, а через полгода форварда в «Зените» сделали любимой главной звездой. Делают фото во вратарских перчатках и радуются. Хотя летом мог уехать в АПЛ . А до этого все смеялись, когда Луческу назначил Дзюбу капитаном команды.

Мирча объективно сильнее как тренер, чем Семак. Но «Зенит» при Луческу испугался стать грамотным клубом. Семак не уровень «Зенита» только если приглашения Маркизио и Ракицкого делают их фаворитами Лиги чемпионов 2019/20.

Дело не только в тренерах. «Зенит» в последние годы не чемпионский по принятым решениям. Весь клуб, не только первая команда. Принимается аргумент, что «Локомотиву» и «Спартаку» дикие просчеты не мешали выиграть по разу. Семина чудом не уволили до чемпионского сезона. Карреру назначили случайно. Но оба клуба чемпионскую высоту не сохранили, а «Зениту» мало стать лучшим среди худших по примеру соперников на год.

Пора менять подход к работе клуба

Зачем активно продвигается тема класса Семака вместо разговора о клубе? Потому что так удобнее. А ведь все не замечательно, а ужасно. «Зенит» по всем параметрам идеально подходит для серии из пяти-семи чемпионских титулов в России. И кубков тоже можно нагрести гору. Конкуренты, мягко говоря, не блещут стабильностью.

А проиграли в 5 сезонах из 6 последних. Полный провал, поскольку нет последовательности в работе. Луческу дали потратить 22 млн евро, теперь сравните эту сумму с бюджетом Манчини. Виллаш-Боашу рисовали команду, где можно пригласить еще парочку Халков – рассчитывал на Моутиньо и Фалькао, а затем сказали играть с Жирковым и Кокориным.

Концентрация на теме «класс и уровень тренера Семака» - путь к пятому месту. Наставника ведь сами выбрали. Пора поддержать грамотными трансферами. А заодно приказать быть жестче. А вот если «Зенит» станет чемпионом России и успешно вернется в ЛЧ – начнется новая глава. Ведь Семаку для ухода от ярлыка «не потянет» не хватает именно большой победы.

Тот же Слуцкий без поддержки ЦСКА мог остаться объектом для шуток. Так что обвинять Семака – легкий и неправильный выход. Нынешний «Зенит» и Гвардиоле с Симеоне подпортил бы личную статистику. У Виллаш-Боаша и Луческу были европейские титулы. У Манчини – английское чемпионство. Не справились не потому, что «Зенит» настолько патриотичный, что подойдет только свой, а по другим причинам.

Тренеров-то меняли, а клубные правила сохраняли. Странные трансферы – много потерь и мало удачных и своевременных сделок. Отношение футболистов к работе. Позиция клуба к тренерам. Семака не стоит слепо поддерживать по причине гражданства, это уже другая крайность. Но пора понять, как «Зенит» сам себя глубоко закопал. Первые в таблице и одни из первых по количеству нерешенных клубных проблем.

Так что когда увидите очередного «эксперта», который назовет Семака «пацаном», предложите адекватно смотреть на результаты и деятельность всего «Зенита». Пока речь о клубе нереализованных возможностей.