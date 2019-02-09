Коне: «Сборная России на ЧМ-2018 произвела на меня впечатление»

Новичок тульского «Арсенала» Бакари Коне признался, что на него произвела впечатление игра сборной России на ЧМ -2018.

На ЧМ -2018 смотрел практически все матчи Франции. Игру сборной России тоже видел, она произвела на меня впечатление своей боевитостью и отдачей. Следил за путем Ловрена и его сборной до финала, а перед решающим матчем никак не мог выбрать, за кого переживать. Подумал, что буду рад за любого, кто бы ни победил. Причем был уверен, что чемпионом станет Франция. Так и вышло. В этой команде у меня есть пара приятелей со времен «Лиона» – Самюэль Умтити и Уго Льорис, я был очень рад за них. Плюс продолжаю общаться с Гомисом и Вальбуэна, который тоже играл в вашей стране. Согласен, что французская лига одна из самых жестких в Европе. Но честно, не готов судить об игре Головина в «Монако».