Коне: «Запомнил Дзюбу после ЧМ-2018»

Новичок тульского «Арсенала» Бакари Коне признался, что знает, кто такой Артем Дзюба.

Этот парень играл в «Арсенале»? Видел его на чемпионате мира, он здорово борется за мяч. Я запомнил многих новых игроков после турнира в России. Дзюба – один из них. А почему он так празднует голы? С моим жестом все понятно, это отсыл к прозвищу – генерал. Готов ли я продемонстрировать его, если отличусь весной? Я не так часто забиваю и не всегда его показываю, но могу повторить. Почему бы нет, раз у вас этот жест так популярен.