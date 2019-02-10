Грозный: «Безродный был посильнее того же Ди Марии»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный вспомнил игру экс-полузащитника «красно-белых» Артема Безродного.

Безродный скончался в 2016 году в возрасте 37 лет. Сегодня ему могло исполниться 40.

По своей манере он похож на Арьена Роббена, на Франка Рибери. Да Безродный был посильнее, чем Ди Мария из ПСЖ !

Ди Мария все-таки какой-то бесконтактный игрок. А Безродный ничего не боялся, смело шел в борьбу. Мог голову сунуть туда, куда другие ногу не рискнут. Такой, знаете, бандюган на поле. И в то же время очень тонкий игрок. Смотрит в одну сторону, а отдает передачу – в другую. Просто Артем не был максималистом. Амбиций не хватило.

Описать Артема в трех словах? Скорее – в предложениях. Очень талантливый. Имеющий свое мнение во всех сферах жизни, в том числе и в футболе. И реализовавший свой талант максимум на 50 процентов. Хотя и этого ему хватило, чтобы играть в основе «Спартака», в Лиге чемпионов, дойти до сборной России. Жаль!