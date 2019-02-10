Грозный: «Безродный был посильнее того же Ди Марии»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный вспомнил игру экс-полузащитника «красно-белых» Артема Безродного.
Безродный скончался в 2016 году в возрасте 37 лет. Сегодня ему могло исполниться 40.
По своей манере он похож на Арьена Роббена, на Франка Рибери. Да Безродный был посильнее, чем Ди Мария из ПСЖ!
Ди Мария все-таки какой-то бесконтактный игрок. А Безродный ничего не боялся, смело шел в борьбу. Мог голову сунуть туда, куда другие ногу не рискнут. Такой, знаете, бандюган на поле. И в то же время очень тонкий игрок. Смотрит в одну сторону, а отдает передачу – в другую. Просто Артем не был максималистом. Амбиций не хватило.
Описать Артема в трех словах? Скорее – в предложениях. Очень талантливый. Имеющий свое мнение во всех сферах жизни, в том числе и в футболе. И реализовавший свой талант максимум на 50 процентов. Хотя и этого ему хватило, чтобы играть в основе «Спартака», в Лиге чемпионов, дойти до сборной России. Жаль!