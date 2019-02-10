МЮ и ПСЖ рассудит итальянец Орсато

сегодня, 15:04

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между МЮ и ПСЖ рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут Фабиано Прети и Алессандро Костанцо. Четвертый арбитр – Даниэле Довери. Также впервые назначены видеоассистенты на матч ЛЧ , в роли которых выступят Марко Гвида и Массимилиано Иррати.

«Рому» и «Порту» обслужат голландцы. Главный арбитр – Данни Маккели, его ассистенты – Марио Дикс и Хессел Стеестра. Четвертый арбитр – Кевин Блом. Видеоассистенты рефери – Пол ван Букел и Камфус Йохем.