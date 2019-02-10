«Фенербахче» и «Зенит» рассудит бельгийская бригада арбитров

сегодня, 16:38

Арбитр из Бельгии Рудди Буке рассудит «Фенербахче» и «Зенит», встреча которых состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Дополнительные ассистенты - Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резеврный судья - Сириль Мюнье.

Матч «Фенербахче» - «Зенит» пройдет 12 февраля в Стамбуле и начнется в 20:55 мск.