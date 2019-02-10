«Фенербахче» и «Зенит» рассудит бельгийская бригада арбитров

Арбитр из Бельгии Рудди Буке рассудит «Фенербахче» и «Зенит», встреча которых состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Дополнительные ассистенты - Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резеврный судья - Сириль Мюнье.
Матч «Фенербахче» - «Зенит» пройдет 12 февраля в Стамбуле и начнется в 20:55 мск.
у люксембурга выиграть не могут,а в том году как у пацанов 14 летних выиграли 10 ноль по другому пели,а теперь это тренировка и так далее
просто стыдно за голубых
у люксембурга выиграть не могут,а в том году как у пацанов 14 летних выиграли 10 ноль по другому пели,а теперь это тренировка и так далее
просто стыдно за голубых
стыдно за проект!
Скринь,что после вылета мешка семака погонят и будете кричать нам нужно усиление на все позиции,дайте миллиард евро на паредаса забалотного и молло!!
хахахахах
стыдно за проект!
Скринь,что после вылета мешка семака погонят и будете кричать нам нужно усиление на все позиции,дайте миллиард евро на паредаса забалотного и молло!!
хахахахах