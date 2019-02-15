Каборе: «Врачи из-за вируса запрещают нам выходить в люди»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе после ничьей с «Байером» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

У нас были хорошие шансы, чтобы забить, но мы не смогли реализовать моменты. В целом мы провели очень хорошую игру.

Об ответном матче в Германии

Мы едем в Леверкузен для того, чтобы пройти дальше. Вы сами видели, что «Байер» очень хорошая команда. Соперник способен на многое, но у нас есть шанс добиться положительного результата.

Об эпидемии гриппа в России

Доктор постоянно следит, как мы работаем, нам даже запрещают выходить в люди, ходить в супермаркет. А ещё мы принимаем противовирусные таблетки. В общем, нами занимаются.