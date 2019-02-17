«Реал» сенсационно на «Бернабеу» проиграл «Жироне»

сегодня, 15:58

«Реал» сенсационно проиграл «Жироне» в матче 24-го тура испанской Примеры.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Жирона» - 1:2 (1:0)

Голы: Каземиро 25 - Кристиан Стуани 65 (пенальти), Мансанера 75

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Себальос (Мариано Диас 74), Лукас (Винисиус Жуниор 58), Асенсио (Бэйл 67), Бензема.

Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Жирона»: Буну, Рамальо, Алкала, Хуанпе, Порро (Лозано 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Понс Риера (Гарсия 46), Гранель Ногуэ, Мансанера (Валери 84), Кристиан Стуани.

Главный тренер: Сакристан Эусебио.

Предупреждения: Лозано 48, Рамос 64, Алкала 87, Каземиро 88, Рамос 90.

Удаление: Рамос 90.

Судья: Куадра Фернандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что эта встреча стала юбилейной для нападающего «сливочных» Карима Бензема. Карим стал вторым французом, который провел 300 матчей в Ла Лиге.