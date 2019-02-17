«Реал» сенсационно на «Бернабеу» проиграл «Жироне»

«Реал» сенсационно проиграл «Жироне» в матче 24-го тура испанской Примеры.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Жирона» - 1:2 (1:0)
Голы: Каземиро 25 - Кристиан Стуани 65 (пенальти), Мансанера 75
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Себальос (Мариано Диас 74), Лукас (Винисиус Жуниор 58), Асенсио (Бэйл 67), Бензема.
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Жирона»: Буну, Рамальо, Алкала, Хуанпе, Порро (Лозано 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Понс Риера (Гарсия 46), Гранель Ногуэ, Мансанера (Валери 84), Кристиан Стуани.
Главный тренер: Сакристан Эусебио.
Предупреждения: Лозано 48, Рамос 64, Алкала 87, Каземиро 88, Рамос 90.
Удаление: Рамос 90.
Судья: Куадра Фернандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что эта встреча стала юбилейной для нападающего «сливочных» Карима Бензема. Карим стал вторым французом, который провел 300 матчей в Ла Лиге.
Вы глоры Юве и Барсы последние, кто должны болтать про судейство!!!
Вы глоры Юве и Барсы последние, кто должны болтать про судейство!!!
Жирона красавцы просто!
Жирона красавцы просто!
Сегодня 16:18
ответ пользователю Lionel Messi-10 (раскрыть)
Они уже перезарегились под глоры Ювентуса))
Тут уже ловить нечего))😂
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Мы никуда не ушли.
Это вы побежите за карликом, под другими никами.
Сегодня 16:18
ответ пользователю Lionel Messi-10 (раскрыть)
Они уже перезарегились под глоры Ювентуса))
Тут уже ловить нечего))😂
--------------------------------------------
Мы никуда не ушли.
Это вы побежите за карликом, под другими никами.
Мы не пропадаем при проигрышах, в отличие от вас.
Мы не пропадаем при проигрышах, в отличие от вас.
Я тебе подскажу что такое доказательство,это например Кальчополли в 2006,тоесть суд над Ювентусом и понижение в классе!
А слова,особенно твои ничего не значат впринципе!!!
Я тебе подскажу что такое доказательство,это например Кальчополли в 2006,тоесть суд над Ювентусом и понижение в классе!
А слова,особенно твои ничего не значат впринципе!!!
Поэтому на левые Барсы закрывают глаза?
Поэтому на левые Барсы закрывают глаза?
Да после Реала этот кубок противно брать в руки.
Да после Реала этот кубок противно брать в руки.