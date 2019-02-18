Гризманн: «„Атлетико“ ни на что не променяет свой стиль»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» пообщался с пресс-службой УЕФА.
Легко было адаптироваться к требованиям Диего Симеоне в «Атлетико»?
Его стиль отличался от того, к чему я привык в «Реале Сосьедад». У него больше оборонительной работы в плане тактики. Мне приходилось учиться, смотреть на партнеров и слушать. Через пару месяцев я уже играл в основном составе. Мне нравится наш стиль. Я стараюсь учить ему наших новичков. Он принес нам успех. Мы его ни на что не променяем.
Нападающим у Симеоне приходится выполнять черновую работу и многим жертвовать на поле. Каково это?
Поначалу сложно, потому что ты не привык к этому. Или предпочитаешь оставаться впереди и ждать мяча. Но здесь так нельзя. Все должны отрабатывать и помогать друг другу в обороне. Надо отбирать мячи.
Постепенно ты начинаешь получать удовольствие от удачного отбора, от подкатов и выигранных единоборств. Всё это придает уверенности, когда мяч у тебя.
Вы говорили, что за последние годы стали более разносторонним игроком. Поэтому вы решили остаться в «Атлетико»?
Мне помогло решиться то, что я ощущаю себя ключевым участником проекта. Это и, конечно же, поддержка тренера, клуба и партнеров. Я знаю, что играю здесь ведущую роль. И я сделаю всё возможное, чтобы помочь клубу добиться максимальных результатов.
Победа в прошлой Лиге Европы поможет «Атлетико» успешно выступить в этой Лиге чемпионов?
У нас есть футболисты, которые играли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира. Мы уже обретаем уверенность в важных матчах и решающих эпизодах. Мы стали прибавлять именно в такие моменты, и это помогает нам играть лучше.
У нас в команде появились новые лица. Но фундаментальная база остается прежней, и это поможет нам добиться хороших результатов.
В этом сезоне финал пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Это придает вам мотивации?
Да. И нам, и болельщикам. Здесь всегда великолепная атмосфера. Это то, что нам нужно, то, чего мы хотим как игроки. [Домашний финал] стал бы праздником для всех, кто связан с «Атлетико». Путь туда будет трудным, но мы постараемся изо всех сил. Сделаем всё возможное, чтобы попасть в финал, а там посмотрим.
Удачи Антуану с Атлетиво!!!
Удачи Антуану с Атлетиво!!!