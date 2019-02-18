Гризманн: «„Атлетико“ ни на что не променяет свой стиль»

сегодня, 16:50

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» пообщался с пресс-службой УЕФА .

Легко было адаптироваться к требованиям Диего Симеоне в «Атлетико»?

Его стиль отличался от того, к чему я привык в «Реале Сосьедад». У него больше оборонительной работы в плане тактики. Мне приходилось учиться, смотреть на партнеров и слушать. Через пару месяцев я уже играл в основном составе. Мне нравится наш стиль. Я стараюсь учить ему наших новичков. Он принес нам успех. Мы его ни на что не променяем.

Нападающим у Симеоне приходится выполнять черновую работу и многим жертвовать на поле. Каково это?

Поначалу сложно, потому что ты не привык к этому. Или предпочитаешь оставаться впереди и ждать мяча. Но здесь так нельзя. Все должны отрабатывать и помогать друг другу в обороне. Надо отбирать мячи. Постепенно ты начинаешь получать удовольствие от удачного отбора, от подкатов и выигранных единоборств. Всё это придает уверенности, когда мяч у тебя.

Вы говорили, что за последние годы стали более разносторонним игроком. Поэтому вы решили остаться в «Атлетико»?

Мне помогло решиться то, что я ощущаю себя ключевым участником проекта. Это и, конечно же, поддержка тренера, клуба и партнеров. Я знаю, что играю здесь ведущую роль. И я сделаю всё возможное, чтобы помочь клубу добиться максимальных результатов.

Победа в прошлой Лиге Европы поможет «Атлетико» успешно выступить в этой Лиге чемпионов?

У нас есть футболисты, которые играли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира. Мы уже обретаем уверенность в важных матчах и решающих эпизодах. Мы стали прибавлять именно в такие моменты, и это помогает нам играть лучше. У нас в команде появились новые лица. Но фундаментальная база остается прежней, и это поможет нам добиться хороших результатов.

В этом сезоне финал пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Это придает вам мотивации?