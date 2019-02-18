Ибрагимович намерен побить все рекорды МЛС в следующем сезоне

сегодня, 14:55

37-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пообещал в следующем сезоне побить все существующие рекорды в чемпионате США . Слова шведского футболиста передает инсайдер «Лос-Анджелес Гэлакси» Адам Серрано.

В этом сезоне я вам кое-что преподнесу. Я побью каждый рекорд МЛС .