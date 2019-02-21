«Атлетико» обыграл «Ювентус» в Мадриде

«Атлетико» одержал победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что арбитр отменил гол Альваро Мораты. Из-за перебора желтых карточек в ответной встрече не сможет сыграть Диего Коста.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Ювентус» 2:0 (0:0)
Голы: Хименес 78, Годин 83
«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Коке (Корреа 67), Родриго Эрнандес, Партей (Лемар 61), Сауль, Диего Коста (Мората 58), Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Матюиди (Канселу 85), Пьянич (Джан 72), Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Дибала (Бернардески 80)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Диего Коста 8, Партей 45+2, Сандро 55, Гризманн 89
Судья: Цвайер Феликс.
«Соккер.ру» вел
В параллельном поединке «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Шальке».
Зачем ему поражения Ювентуса.)
Зачем ему поражения Ювентуса.)
Реал с Роналдо сделал то,чего не могла сделать ни одна команда,то есть выиграть дважды подряд ЛЧ.Каждый из этих футболистов по своему хорош и нет никакого смысла спорить в том кто из них лучше
Реал с Роналдо сделал то,чего не могла сделать ни одна команда,то есть выиграть дважды подряд ЛЧ.Каждый из этих футболистов по своему хорош и нет никакого смысла спорить в том кто из них лучше
Прежде чем глупость писать, посмотри матч. Я лично не говорю, что он провёл лучший матч. Я говорю, что в Ювентусе он был лучшим и единственным, кто хоть что-то делал. Семь потов с него точно сошло, пешеходом не назовёшь.
И никто не учитывает его возраст, все требуют от него сверхестественных вещей постоянно. Человек сделал ВСЁ в этом виде спорта. Идеальный хет-трик (левой, правой ногами и головой) - пожалуйста, гол через себя? Есть такие и в том числе в матче Лиги Чемпионов. Гол головой с высоты до которой только звёзды НБА допрыгивают - и это есть.
Дальние голы - куча. Количество голов больше чем количество матчей за клуб? Пожалуйста.
Только конченный человек может не признавать его величие. Он подарил мощь, драйв, зрелище мировому футболу. Дух соперничества на 10 лет и даже больше.
Мало кто это сможет повторить. Я не вижу сейчас таких игроков.
Разве что Мбаппе начал мощно, но ему пока что мало лет. Ну и карьера его уже пошла не совсем в том ключе. Он выбрал деньги и дальше тоже уже сложно будет кому-то его чем-то удивить в финансовом плане, а ему будет сложно себя мотивировать. О нем пока рано говорить, как и о Винисиусе.
Неймар уже достиг своего потолка и так же выбрал не тот путь развития. С его репутацией ему великим не стать.
Поэтому, говоря о Роналду, мы говорим о величайшем спортсмене в истории этого вида спорта. И это говорят все те, с кем он играл. Со стороны легко трындеть и придираться к его прическам и ещё чему-то. Но у человека нет даже ни одной наколки, в отличии от большинства обезьян. И с длинными волосами я его не помню. А Месси помню. Это сейчас он с бородкой, типа брутал. А начинал длинноволосым мальчиком.
Прежде чем глупость писать, посмотри матч. Я лично не говорю, что он провёл лучший матч. Я говорю, что в Ювентусе он был лучшим и единственным, кто хоть что-то делал. Семь потов с него точно сошло, пешеходом не назовёшь.
И никто не учитывает его возраст, все требуют от него сверхестественных вещей постоянно. Человек сделал ВСЁ в этом виде спорта. Идеальный хет-трик (левой, правой ногами и головой) - пожалуйста, гол через себя? Есть такие и в том числе в матче Лиги Чемпионов. Гол головой с высоты до которой только звёзды НБА допрыгивают - и это есть.
Дальние голы - куча. Количество голов больше чем количество матчей за клуб? Пожалуйста.
Только конченный человек может не признавать его величие. Он подарил мощь, драйв, зрелище мировому футболу. Дух соперничества на 10 лет и даже больше.
Мало кто это сможет повторить. Я не вижу сейчас таких игроков.
Разве что Мбаппе начал мощно, но ему пока что мало лет. Ну и карьера его уже пошла не совсем в том ключе. Он выбрал деньги и дальше тоже уже сложно будет кому-то его чем-то удивить в финансовом плане, а ему будет сложно себя мотивировать. О нем пока рано говорить, как и о Винисиусе.
Неймар уже достиг своего потолка и так же выбрал не тот путь развития. С его репутацией ему великим не стать.
Поэтому, говоря о Роналду, мы говорим о величайшем спортсмене в истории этого вида спорта. И это говорят все те, с кем он играл. Со стороны легко трындеть и придираться к его прическам и ещё чему-то. Но у человека нет даже ни одной наколки, в отличии от большинства обезьян. И с длинными волосами я его не помню. А Месси помню. Это сейчас он с бородкой, типа брутал. А начинал длинноволосым мальчиком.
Смешной парень однако,ничего не скажешь.
Смешной парень однако,ничего не скажешь.
Поэтому все комменты, где пишут, что Роналду не было видно и он худший игрок матча - сразу в топку. Эти люди теоретики и либо не смотрели матч, либо в футболе ничего не смыслят.
Атлетико сыграл очень мощно. Пару лет назад финал Лиги Европы был на стадионе Ювентуса, но они и там вылетели, не смогли до него добраться (2014 год). Симеоне не зря показал свой жест, яйца есть у Атлетико. И за свой домашний финал они поборются.
У Ювентуса давняя проблема - низкий уровень в Серии А, подкуп судей там же и пусть хоть 50 чемпионств подряд купят в сериале, в Лиге Чемпионов с таким подходом ловить нечего.
Если возьмут Икарди, то точно ничему их жизнь не учит.
Поэтому все комменты, где пишут, что Роналду не было видно и он худший игрок матча - сразу в топку. Эти люди теоретики и либо не смотрели матч, либо в футболе ничего не смыслят.
Атлетико сыграл очень мощно. Пару лет назад финал Лиги Европы был на стадионе Ювентуса, но они и там вылетели, не смогли до него добраться (2014 год). Симеоне не зря показал свой жест, яйца есть у Атлетико. И за свой домашний финал они поборются.
У Ювентуса давняя проблема - низкий уровень в Серии А, подкуп судей там же и пусть хоть 50 чемпионств подряд купят в сериале, в Лиге Чемпионов с таким подходом ловить нечего.
Если возьмут Икарди, то точно ничему их жизнь не учит.
От себя бы добавил:,, как щенков!"
От себя бы добавил:,, как щенков!"