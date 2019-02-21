«Атлетико» обыграл «Ювентус» в Мадриде

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 36’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 43’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 44’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 56’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 89’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 45’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 2:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 45’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 30’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 46’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в Мадриде

21 февраля 2019, 00:56
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Атлетико» одержал победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что арбитр отменил гол Альваро Мораты. Из-за перебора желтых карточек в ответной встрече не сможет сыграть Диего Коста.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Ювентус» 2:0 (0:0)
Голы: Хименес 78, Годин 83

«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Коке (Корреа 67), Родриго Эрнандес, Партей (Лемар 61), Сауль, Диего Коста (Мората 58), Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Матюиди (Канселу 85), Пьянич (Джан 72), Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Дибала (Бернардески 80)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Диего Коста 8, Партей 45+2, Сандро 55, Гризманн 89

Судья: Цвайер Феликс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном поединке «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Шальке».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» обыграл «Сент-Этьен»
Сегодня, 00:57 ВидеоКомментарии7
«Ювентус» рвется к титулу и другие итоги 26-го тура Серии А
Сегодня, 00:42 Комментарии12
«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком»
Сегодня, 00:41 ВидеоКомментарии11
«Ювентус» обыграл «Наполи» и увеличил отрыв до 16 очков
Сегодня, 00:26 ВидеоКомментарии266
«Бавария» сравнялась с «Боруссией» Д по очкам. Итоги 24-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:16 Комментарии5
«Манчестер Сити» захватил лидерство и другие результаты 29-го тура АПЛ
Сегодня, 00:03 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил alexfor
   644 / 887
24 февраля в 13:34
величайший в этом виде спорта месси, пора бы запомнить. а роналду бегунок, хоть и с крутой статой. таких было много.
Почему же у тебя на аве не твой кумир из отряда пеших гномов? Внешностью не вышел?
The Bilderberg group
The Bilderberg group
21 февраля в 21:57
АТМ с уверенной победой. Дрюкнули хорошо 30нью горбатую.
FeelGood
FeelGood
21 февраля в 19:49
как же забавно было наблюдать, как взрослые атлетичные "мужики" падали как подкошенные от малейшего прикосновения и корчились от боли))) а потом со слезами на глазах юбежали жаловаться судье, чтобы тот отменял гол))) забитый в обычной контактной борьбе, которая ведётся в 99,99999% стандартных положений. 7 СериАлов наплакали, но тут такое не проканает)) в Лиге чемпионов играют мужики (как особенно это подчеркнул Симеоне). А Кьелини и Бонуччи отныне и во веки веков - это Дельфин и Русалка)))) вместе с их португальским товарищем по команде)))) Фактор пеналду: no penalty - no party))))))
barc-f.
barc-f.
21 февраля в 19:39
Уровень итальянского футбола наглядно. У руководства старой синьоры в отличие от руководства реала нет связей в кабинетах УЕФА, а в Италии есть, поэтому там они и чемпионят постоянно. Надеюсь будет расследования и титулы последних лет отдадут законным владельцам -неаполитанцам и другим,кто имел незаслуженное серебро
Гавроша
Гавроша ответил Шишанутый
   24 / 887
21 февраля в 19:17
В атаке то сможет но в обороне его легко на ошибках поймать а Юве только это и надо. А матрас во всем хорош и настрой у них просто бешенный потому что хотят домашний финал а Ливер больше на Апл нацелен, на Лч им полу пофиг!
Скажи - это важный матч был?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Duda Gigolaev Osetin
   266 / 887
21 февраля в 18:32
    juvenale
    juvenale ответил RMUKMU
       51 / 887
    21 февраля в 18:27
    Где офсайд? За что дали Косте жёлтую на 8-й минуте?
    наверное за то,что при штрафном начал выходить за линию или непонятно?
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил Степка питерский
       287 / 887
    21 февраля в 18:14
    Серия А в очередной раз показала свой днищенский уровень. в 90-х годах итальянские клубы пачками брали еврокубки, с 2000-х годов когда стали появляются денежные мешки (Барса, Челси, Бавария, Реал, МЮ, МС, ПСЖ и др.) Серия А отошла на второй уровень. в принципе, в начале 2000-х умер футбол остался только бизнес.
    А как же Атлетико? два раза недавно были в финале, просто надо уметь играть, Барса ведь не от мешков вылетала :)
    JackDaw
    JackDaw
       558 / 887
    21 февраля в 16:44
    Горбатых немного выпрямили.
    JackDaw
    JackDaw
       558 / 887
    21 февраля в 16:12
    А куда Бунша исчез с гоббским вЯличием?
    Dinamikk
    Dinamikk ответил Vladimir808
       682 / 887
    21 февраля в 16:06
    Он появится на новостных ветках Барселоны!!! Зачем ему поражения Ювентуса.)
    С веток Интера он вообще не вылазит, облегчает там свои потребности. Ну а ювентус двуликому князюку не интересен
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил ALBA BARCELONA 21
       315 / 887
    21 февраля в 15:56
    Что то не видно величайшего князя всех времен,которого все по барабану
    Он появится на новостных ветках Барселоны!!!
    Зачем ему поражения Ювентуса.)
    shlomo
    shlomo
       109 / 887
    21 февраля в 15:52
    Хороший матч. Атлетико был лучше!
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    21 февраля в 15:37
    не вижу смысла сравнивать Месси и Роналдо.Эти игроки играют за разные команды и сборные.Они лучшие в своих клубах.
    Реал с Роналдо сделал то,чего не могла сделать ни одна команда,то есть выиграть дважды подряд ЛЧ.Каждый из этих футболистов по своему хорош и нет никакого смысла спорить в том кто из них лучше
    alexfor
    alexfor ответил Шишанутый
       161 / 887
    21 февраля в 15:30
    В атаке то сможет но в обороне его легко на ошибках поймать а Юве только это и надо. А матрас во всем хорош и настрой у них просто бешенный потому что хотят домашний финал а Ливер больше на Апл нацелен, на Лч им полу пофиг!
    так и юве нетрудно на ошибках в обороне поймать, они далеки до атлетов по этому показателю. атлеты, конечно, далеко пройдут, но не в финал.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил alexfor
       28 / 887
    21 февраля в 15:07
    у клоппа нет тактики?) спасибо, насмешил. это один из самых толковых тренеров с крутой атакой. это у юве середняки в центре и старпер роналду в атаке, вот и не могут автобус развести. не думай, что и ливер не сможет с салахом, фирмино и мане в атаке.
    В атаке то сможет но в обороне его легко на ошибках поймать а Юве только это и надо. А матрас во всем хорош и настрой у них просто бешенный потому что хотят домашний финал а Ливер больше на Апл нацелен, на Лч им полу пофиг!
    alexfor
    alexfor ответил Duda Gigolaev Osetin
       161 / 887
    21 февраля в 14:56
    Другие у Юве и этого не сделали. Я видел как он бегал по полю. Такие рывки в Юве больше никто не делал. Он пытался открыться. Был ещё момент когда он головой бил, удар не получился, но он старался. Прежде чем глупость писать, посмотри матч. Я лично не говорю, что он провёл лучший матч. Я говорю, что в Ювентусе он был лучшим и единственным, кто хоть что-то делал. Семь потов с него точно сошло, пешеходом не назовёшь. И никто не учитывает его возраст, все требуют от него сверхестественных вещей постоянно. Человек сделал ВСЁ в этом виде спорта. Идеальный хет-трик (левой, правой ногами и головой) - пожалуйста, гол через себя? Есть такие и в том числе в матче Лиги Чемпионов. Гол головой с высоты до которой только звёзды НБА допрыгивают - и это есть. Дальние голы - куча. Количество голов больше чем количество матчей за клуб? Пожалуйста. Только конченный человек может не признавать его величие. Он подарил мощь, драйв, зрелище мировому футболу. Дух соперничества на 10 лет и даже больше. Мало кто это сможет повторить. Я не вижу сейчас таких игроков. Разве что Мбаппе начал мощно, но ему пока что мало лет. Ну и карьера его уже пошла не совсем в том ключе. Он выбрал деньги и дальше тоже уже сложно будет кому-то его чем-то удивить в финансовом плане, а ему будет сложно себя мотивировать. О нем пока рано говорить, как и о Винисиусе. Неймар уже достиг своего потолка и так же выбрал не тот путь развития. С его репутацией ему великим не стать. Поэтому, говоря о Роналду, мы говорим о величайшем спортсмене в истории этого вида спорта. И это говорят все те, с кем он играл. Со стороны легко трындеть и придираться к его прическам и ещё чему-то. Но у человека нет даже ни одной наколки, в отличии от большинства обезьян. И с длинными волосами я его не помню. А Месси помню. Это сейчас он с бородкой, типа брутал. А начинал длинноволосым мальчиком.
    величайший в этом виде спорта месси, пора бы запомнить. а роналду бегунок, хоть и с крутой статой. таких было много.
    alexfor
    alexfor ответил Duda Gigolaev Osetin
       161 / 887
    21 февраля в 14:55
    Другие у Юве и этого не сделали. Я видел как он бегал по полю. Такие рывки в Юве больше никто не делал. Он пытался открыться. Был ещё момент когда он головой бил, удар не получился, но он старался. Прежде чем глупость писать, посмотри матч. Я лично не говорю, что он провёл лучший матч. Я говорю, что в Ювентусе он был лучшим и единственным, кто хоть что-то делал. Семь потов с него точно сошло, пешеходом не назовёшь. И никто не учитывает его возраст, все требуют от него сверхестественных вещей постоянно. Человек сделал ВСЁ в этом виде спорта. Идеальный хет-трик (левой, правой ногами и головой) - пожалуйста, гол через себя? Есть такие и в том числе в матче Лиги Чемпионов. Гол головой с высоты до которой только звёзды НБА допрыгивают - и это есть. Дальние голы - куча. Количество голов больше чем количество матчей за клуб? Пожалуйста. Только конченный человек может не признавать его величие. Он подарил мощь, драйв, зрелище мировому футболу. Дух соперничества на 10 лет и даже больше. Мало кто это сможет повторить. Я не вижу сейчас таких игроков. Разве что Мбаппе начал мощно, но ему пока что мало лет. Ну и карьера его уже пошла не совсем в том ключе. Он выбрал деньги и дальше тоже уже сложно будет кому-то его чем-то удивить в финансовом плане, а ему будет сложно себя мотивировать. О нем пока рано говорить, как и о Винисиусе. Неймар уже достиг своего потолка и так же выбрал не тот путь развития. С его репутацией ему великим не стать. Поэтому, говоря о Роналду, мы говорим о величайшем спортсмене в истории этого вида спорта. И это говорят все те, с кем он играл. Со стороны легко трындеть и придираться к его прическам и ещё чему-то. Но у человека нет даже ни одной наколки, в отличии от большинства обезьян. И с длинными волосами я его не помню. А Месси помню. Это сейчас он с бородкой, типа брутал. А начинал длинноволосым мальчиком.
    причем тут наколки, волосы. ты о чем вообще?)
    alexfor
    alexfor ответил Duda Gigolaev Osetin
       161 / 887
    21 февраля в 14:55
    Другие у Юве и этого не сделали. Я видел как он бегал по полю. Такие рывки в Юве больше никто не делал. Он пытался открыться. Был ещё момент когда он головой бил, удар не получился, но он старался. Прежде чем глупость писать, посмотри матч. Я лично не говорю, что он провёл лучший матч. Я говорю, что в Ювентусе он был лучшим и единственным, кто хоть что-то делал. Семь потов с него точно сошло, пешеходом не назовёшь. И никто не учитывает его возраст, все требуют от него сверхестественных вещей постоянно. Человек сделал ВСЁ в этом виде спорта. Идеальный хет-трик (левой, правой ногами и головой) - пожалуйста, гол через себя? Есть такие и в том числе в матче Лиги Чемпионов. Гол головой с высоты до которой только звёзды НБА допрыгивают - и это есть. Дальние голы - куча. Количество голов больше чем количество матчей за клуб? Пожалуйста. Только конченный человек может не признавать его величие. Он подарил мощь, драйв, зрелище мировому футболу. Дух соперничества на 10 лет и даже больше. Мало кто это сможет повторить. Я не вижу сейчас таких игроков. Разве что Мбаппе начал мощно, но ему пока что мало лет. Ну и карьера его уже пошла не совсем в том ключе. Он выбрал деньги и дальше тоже уже сложно будет кому-то его чем-то удивить в финансовом плане, а ему будет сложно себя мотивировать. О нем пока рано говорить, как и о Винисиусе. Неймар уже достиг своего потолка и так же выбрал не тот путь развития. С его репутацией ему великим не стать. Поэтому, говоря о Роналду, мы говорим о величайшем спортсмене в истории этого вида спорта. И это говорят все те, с кем он играл. Со стороны легко трындеть и придираться к его прическам и ещё чему-то. Но у человека нет даже ни одной наколки, в отличии от большинства обезьян. И с длинными волосами я его не помню. А Месси помню. Это сейчас он с бородкой, типа брутал. А начинал длинноволосым мальчиком.
    да можно сколько угодно носиться, если ты больше ничего не умеешь, а толку ноль будет. месси пешеходит постоянно, а от него опасности куда больше. один точный пас на 30 метров и игра сделана. роналду бегунок без высоко футбольного интеллекта - в этом и проблема.
    alexfor
    alexfor ответил Шишанутый
       161 / 887
    21 февраля в 14:53
    Я считаю что Атлетико сильнейший со вторых мест. Ты конечно можеш сказать что Ливер но я бегунков всерьез не воспринемаю у них нет тактики и Юве легко бы их переиграл тактически. А с Атлетами это не получится потому что они не дают играть.
    у клоппа нет тактики?) спасибо, насмешил. это один из самых толковых тренеров с крутой атакой. это у юве середняки в центре и старпер роналду в атаке, вот и не могут автобус развести. не думай, что и ливер не сможет с салахом, фирмино и мане в атаке.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил alexfor
       28 / 887
    21 февраля в 14:35
    сильнейшего?) не смеши. неудобного, да. но не сильнейшего.
    Я считаю что Атлетико сильнейший со вторых мест. Ты конечно можеш сказать что Ливер но я бегунков всерьез не воспринемаю у них нет тактики и Юве легко бы их переиграл тактически. А с Атлетами это не получится потому что они не дают играть.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответил alexfor
       644 / 887
    21 февраля в 14:21
    персофаны только его и видят. что он сделал? пробил сильно по центру на штрафном и незамысловато откатил на штрафном? так дали бы бить другим, они могли изобрести что-то поинтереснее
    Другие у Юве и этого не сделали. Я видел как он бегал по полю. Такие рывки в Юве больше никто не делал. Он пытался открыться. Был ещё момент когда он головой бил, удар не получился, но он старался.
    Прежде чем глупость писать, посмотри матч. Я лично не говорю, что он провёл лучший матч. Я говорю, что в Ювентусе он был лучшим и единственным, кто хоть что-то делал. Семь потов с него точно сошло, пешеходом не назовёшь.
    И никто не учитывает его возраст, все требуют от него сверхестественных вещей постоянно. Человек сделал ВСЁ в этом виде спорта. Идеальный хет-трик (левой, правой ногами и головой) - пожалуйста, гол через себя? Есть такие и в том числе в матче Лиги Чемпионов. Гол головой с высоты до которой только звёзды НБА допрыгивают - и это есть.
    Дальние голы - куча. Количество голов больше чем количество матчей за клуб? Пожалуйста.
    Только конченный человек может не признавать его величие. Он подарил мощь, драйв, зрелище мировому футболу. Дух соперничества на 10 лет и даже больше.
    Мало кто это сможет повторить. Я не вижу сейчас таких игроков.
    Разве что Мбаппе начал мощно, но ему пока что мало лет. Ну и карьера его уже пошла не совсем в том ключе. Он выбрал деньги и дальше тоже уже сложно будет кому-то его чем-то удивить в финансовом плане, а ему будет сложно себя мотивировать. О нем пока рано говорить, как и о Винисиусе.
    Неймар уже достиг своего потолка и так же выбрал не тот путь развития. С его репутацией ему великим не стать.

    Поэтому, говоря о Роналду, мы говорим о величайшем спортсмене в истории этого вида спорта. И это говорят все те, с кем он играл. Со стороны легко трындеть и придираться к его прическам и ещё чему-то. Но у человека нет даже ни одной наколки, в отличии от большинства обезьян. И с длинными волосами я его не помню. А Месси помню. Это сейчас он с бородкой, типа брутал. А начинал длинноволосым мальчиком.
    abrek123
    abrek123
       203 / 887
    21 февраля в 14:07
    Шансы хорошие у Ювентуса, дома 2-0 могут легко отыграть если костьми будут ложится и выйдут как на последний матч с запредельной самоотдачей впрочем что и показал Атлетико у себя дома, а Роналду во втором голе испугался мяча и стал неловко уворачиваться видно Ювентус в этом матче был не готов костьми ложится ради результата..Моменты были в матче тоже хорошие у Ювентуса,просто облак вытаскивал просто сумашедшие удары..
    реал-король
    реал-король ответил Jeck Denielse
       379 / 887
    21 февраля в 14:06
    Атлетико как обычно....Расчистит путь для условного ПСЖ.....К финалу.... Как это было раньше....Симеоне повышибал Баварии-Барселоны....И Реалу оставалось просто взять Кубок ЛЧ...)))
    да, какой сильный соперник у барсы в 1\8ЛЧ?
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    21 февраля в 13:50
    Князь появляется только тогда,когда Ювентус обыгрывает Фрозиноне?
    Смешной парень однако,ничего не скажешь.
    alexfor
    alexfor ответил Duda Gigolaev Osetin
       161 / 887
    21 февраля в 13:35
    Роналду был лучшим у Ювентуса. Единственный игрок, который чем-то запомнился и старался - это и опасный штрафной и голевой пас на Бернардески со штрафного. Просто игроки Юве его не поддержали совсем. Поэтому все комменты, где пишут, что Роналду не было видно и он худший игрок матча - сразу в топку. Эти люди теоретики и либо не смотрели матч, либо в футболе ничего не смыслят. Атлетико сыграл очень мощно. Пару лет назад финал Лиги Европы был на стадионе Ювентуса, но они и там вылетели, не смогли до него добраться (2014 год). Симеоне не зря показал свой жест, яйца есть у Атлетико. И за свой домашний финал они поборются. У Ювентуса давняя проблема - низкий уровень в Серии А, подкуп судей там же и пусть хоть 50 чемпионств подряд купят в сериале, в Лиге Чемпионов с таким подходом ловить нечего. Если возьмут Икарди, то точно ничему их жизнь не учит.
    персофаны только его и видят. что он сделал? пробил сильно по центру на штрафном и незамысловато откатил на штрафном? так дали бы бить другим, они могли изобрести что-то поинтереснее
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       644 / 887
    21 февраля в 13:19
    Роналду был лучшим у Ювентуса. Единственный игрок, который чем-то запомнился и старался - это и опасный штрафной и голевой пас на Бернардески со штрафного. Просто игроки Юве его не поддержали совсем.
    Поэтому все комменты, где пишут, что Роналду не было видно и он худший игрок матча - сразу в топку. Эти люди теоретики и либо не смотрели матч, либо в футболе ничего не смыслят.

    Атлетико сыграл очень мощно. Пару лет назад финал Лиги Европы был на стадионе Ювентуса, но они и там вылетели, не смогли до него добраться (2014 год). Симеоне не зря показал свой жест, яйца есть у Атлетико. И за свой домашний финал они поборются.

    У Ювентуса давняя проблема - низкий уровень в Серии А, подкуп судей там же и пусть хоть 50 чемпионств подряд купят в сериале, в Лиге Чемпионов с таким подходом ловить нечего.

    Если возьмут Икарди, то точно ничему их жизнь не учит.
    Romchik1989
    Romchik1989
       381 / 887
    21 февраля в 13:14
    Заголовок: «Атлетико» обыграл «Ювентус» в Мадриде.
    От себя бы добавил:,, как щенков!"
    iBragim2102
    iBragim2102
    21 февраля в 13:10
    Вся таже ситуация, что и в прошлом, и позапрошлом году "трусливый футбол" Аллегри, сколько руководство это может терпеть?
    alexfor
    alexfor ответил Шишанутый
       161 / 887
    21 февраля в 12:49
    Ну те то двое поражений не как не повлеяли Ювентус свою групу выйграл. А толку то! Выйграл но все равно получил силнейшего сопа из возможных! Насчет ротации не знаю, тренеру виднее.
    сильнейшего?) не смеши. неудобного, да. но не сильнейшего.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100