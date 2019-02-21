ПСЖ одержал разгромную победу в чемпионате Франции

ПСЖ обыграл «Монпелье» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции.
После этой встречи парижане упрочили свое лидерство, «Монпелье» остается на 6-й позиции в турнирной таблице.
Париж, стадион «Парк де Пренс»
«Пари Сен-Жермен» - «Монпелье» 5:1 (2:1)
Голы: Курзава 13, Анхель Ди Мария 45+1, Нкунку 73, Хилтон 78 (автогол), Мбаппе 79 - Молле 31
«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Керер (Диаби 83), Маркиньос, Кимпембе, Алвес (Дагба 78), Верратти, Нкунку, Курзава, Анхель Ди Мария (Чупо-Мотинг 68), Дракслер, Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.
«Монпелье»: Леком, Мендеш (Коцца 19), Хилтон, Конгре, Агилар, Шкири, Ле Таллек (Ласн 81), Ойонго, Ляборд (Самбиа 74), Молле, Шкулетич
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
Предупреждения: Ойонго 60, Алвес 64, Верратти 67
Судья: Буке Рудди.
В предыдущем матче первенства ПСЖ с минимальным счетом обыграл «Сент-Этьен».