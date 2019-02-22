Дюков: «Продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость матчей»

Новый президент РФС Александр Дюков считает, что продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость поединков РПЛ .

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

Для того, чтобы превратить футбол в прибыльное мероприятие, нужна комплексная работа. Это новые арены, инфраструктура, работа в день матча. Если обеспечивать на новых аренах посещаемость, то они будут приносить доход. Нам нужно ориентироваться на европейские чемпионаты, тут же вопрос пива и его разрешения на продажу.

Если это субботний день, и [у болельщика] есть желание выпить этот напиток, то он будет откладывать это до последнего, придя к началу матча и при этом желая уйти сразу после свистка. Если разрешить продажу пива, то она может способствовать увеличению посещаемости. Продажа пива не решит наши проблемы, но это одна из основных составляющих.