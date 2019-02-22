Дюков: «Продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость матчей»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 21’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 28’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 29’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 74’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 77’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 15’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Дюков: «Продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость матчей»

22 февраля 2019, 14:08

Новый президент РФС Александр Дюков считает, что продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость поединков РПЛ.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

Для того, чтобы превратить футбол в прибыльное мероприятие, нужна комплексная работа. Это новые арены, инфраструктура, работа в день матча. Если обеспечивать на новых аренах посещаемость, то они будут приносить доход. Нам нужно ориентироваться на европейские чемпионаты, тут же вопрос пива и его разрешения на продажу.

Если это субботний день, и [у болельщика] есть желание выпить этот напиток, то он будет откладывать это до последнего, придя к началу матча и при этом желая уйти сразу после свистка. Если разрешить продажу пива, то она может способствовать увеличению посещаемости. Продажа пива не решит наши проблемы, но это одна из основных составляющих.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил a3r3v3
   22 / 887
22 февраля в 18:57
Не нужно было за чужие шары хвататься
    RIR68
    RIR68
       184 / 887
    22 февраля в 18:44
    не думаю, что 0,5 пива за 200 и больше, кого-либо притянут. сделайте чай зимой по 20, а не по 100!!!
    piercman
    piercman
    22 февраля в 18:19
    первая реформа - и сразу же годнота) вторым указом надо расформировать спартак - и все довольны)
    a3r3v3
    a3r3v3 ответил Т34
    22 февраля в 18:06
    Да какие там месячные, залетела, а не знает от кого.
    Не нужно было за чужие шары хвататься
    Garrincha58
    Garrincha58
       466 / 887
    22 февраля в 18:05
    пропаганда по спаиванию молодёжи они и так хлебают это пойло на всяком удобном и не очень месте приходим с детишками на футбол а те смотрят как взрослые хлещут эту гадость вот вам и новый Президент РФС и что ещё полезного от него ждать да ничего у нас везде так новое назначение ещё хуже старого
    Т34
    Т34
       22 / 887
    22 февраля в 16:55
    Да чего там пиво! Давай уж глубже копай, под пиво в перерыве стриптиз организуй, во народ попрет! Билетики будут спрашивать лишние. Стриптиз все интересней смотреть, чем два припаркованных автобуса Уфа - Рубин.
    mihaluch
    mihaluch ответил Sysanin101
       174 / 887
    22 февраля в 16:22
    У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь. Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе. Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России. Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону. А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ. Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
    Горбачёв М.С начинал с запретов на алкоголь, а этот с разрешения на пиво. Но цель одна,у первого развалить страну, второй пытается до конца развалить футбол.
    морозз
    морозз
       64 / 887
    22 февраля в 16:17
    Дюков забыл наверное, что огромное количество пива подразумевает и огромные туалеты на стадионах ...иначе эти стадионы поплывут гордо качаясь на волнах мечевидной субстанции! Стадион в Питере обладая самым большим туалетом в Европе точно никуда не уплывёт и это факт! Никто не помешает нам питерцам ...пить пиво в неограниченных количествах и не бояться уплыть в нирвану!
    Николай 86
    Николай 86
       297 / 887
    22 февраля в 16:14
    Ну вот, сразу видно - умного человека назначили. В первый же день главную проблему нашего футбола распознал - пива, оказывается, нет. А если водку добавить, можно в ноябре хоть в Томске, хоть в Красноярске играть - вот и проблема с календарем решена
    Т34
    Т34 ответил a3r3v3
       22 / 887
    22 февраля в 15:50
    Похоже у теннисистки опять месячные,с утра истерит
    Да какие там месячные, залетела, а не знает от кого.
    Byvaliy
    Byvaliy
       60 / 887
    22 февраля в 15:47
    Свиньи опять облюют фердун-арену.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 887
    22 февраля в 15:35
    Пиво на морозе без водки питерской замёрзнет!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       66 / 887
    22 февраля в 15:23
    Российский футбол уходит всё дальше в лес!!!
    Разрешение на пива в таком тупом и непорядочности обществе приведет к большему количеству нарушений на стадионах (пиротехника, оскорбления, драки, убийства в конце концов)!!!
    Россия это не Германия!!!
    Любимец
    Любимец
    22 февраля в 15:21
    И это будет только Балтика!
    mihaluch
    mihaluch
       174 / 887
    22 февраля в 15:21
    Но , пиво без водки деньги на ветер. Так что надо разрешить ещё и водочку.
    4RT
    4RT
       327 / 887
    22 февраля в 15:20
    И сортиры сделать платные,набьём казну до верху!!!
    a3r3v3
    a3r3v3
    22 февраля в 15:18
    Похоже у теннисистки опять месячные,с утра истерит
    Jum13
    Jum13
       18 / 887
    22 февраля в 15:15
    Спартачи наконец начнут на футбол ходить
    EAGuar As
    EAGuar As
       46 / 887
    22 февраля в 15:12
    Лучше бы матчи летом проводили .
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 887
    22 февраля в 15:09
    Честной игрой надо увеличивать посещаемость матчей, а не бухлом! Для начала прекрати судейский произвол Федуна!
    Палыч82
    Палыч82
       470 / 887
    22 февраля в 15:04
    У нас не Германия, уже к перерыву пустые стаканы и лужи пива на трибунах создадут воистину футбольный праздник,)
    berda2003
    berda2003
       494 / 887
    22 февраля в 15:01
    Дюков: "... а если наливать водку, то они (болельщики) вообще уходить не будут, и она (водка) решит наверняка проблему с посещаемостью... и мы все в РФС в ШОКОЛАДЕ!"
    LOpp
    LOpp
       5 / 887
    22 февраля в 14:55
    А Дюков не хочет увеличить посещаемость более зрелищной игрой клубов, отсутствием судейского беспредела на матчах с участием Зенита и цска, проведение матчей в комфортную погоду?

    На одном пиве людей на стадион не завлечешь.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Sargent
       120 / 887
    22 февраля в 14:45
    Спартачам из фратрии только не наливать, а то они и без байкота матч не посетят.
    если им запретить трехгорное,то они самогон станут проносить)
    zzzzenittt
    zzzzenittt
       764 / 887
    22 февраля в 14:45
    С торговли в день матча, учитывая наценку, стадион может заработать больше чем с билетов. Один черт кто хочет нажраться, делает это до прихода на стадион. Так какой смысл в этих показных запретах?
    На хоккее пиво продают во всю и ничего страшного не происходит.
    Sysanin101
    Sysanin101 ответил Sargent
       473 / 887
    22 февраля в 14:41
    Спартачам из фратрии только не наливать, а то они и без байкота матч не посетят.
    У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
    Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
    Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
    Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
    А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
    Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
    Sargent
    Sargent
       180 / 887
    22 февраля в 14:40
    Спартачам из фратрии только не наливать, а то они и без байкота матч не посетят.
    Sysanin101
    Sysanin101
       473 / 887
    22 февраля в 14:40
    Посещаемость и без пива повысилась на 30 ПРОЦЕНТОВ!
    Пиво не повышает посещаемость, а СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!!!
    Пусть Дюков не валяет мутковского пивного дурака!
    Не успел придти, как начал старую алкогольную тему Мутко, Прядкина, Колоскова и прочих чиновников РФС!
    Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
    У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
    Пусть Дюков НЕ ЗАИКАЕТСЯ про пиво и забудет про него!
    Колобков, Голодец, Дюков. Прядкин и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежь ПИВОМ.
    Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
    Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
    Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
    Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
    Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
    Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
    Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
    Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
    Раз и НАВСЕГДА!!!
    Димон Юханов
    Димон Юханов
    22 февраля в 14:27
    Только в должность вступил , а уже фигню всякую несет
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       289 / 887
    22 февраля в 14:13
    ТОЛЬКО ДАВАЙ НОРМАЛЬНЫЙ ПИВАС - ПАУЛАНЕР, А НЕ СТЁПКУ РАЗИНА !

    И ЦЕННИК КОНСКИЙ НЕ НАДО, РУБЛЕЙ 200 ЗА 0,5 БУДЕТ НОРМАС !

    ГЫ-ГЫ
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