Дюков: «Продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость матчей»

Новый президент РФС Александр Дюков считает, что продажа пива на стадионах может увеличить посещаемость поединков РПЛ.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.
Для того, чтобы превратить футбол в прибыльное мероприятие, нужна комплексная работа. Это новые арены, инфраструктура, работа в день матча. Если обеспечивать на новых аренах посещаемость, то они будут приносить доход. Нам нужно ориентироваться на европейские чемпионаты, тут же вопрос пива и его разрешения на продажу.
Если это субботний день, и [у болельщика] есть желание выпить этот напиток, то он будет откладывать это до последнего, придя к началу матча и при этом желая уйти сразу после свистка. Если разрешить продажу пива, то она может способствовать увеличению посещаемости. Продажа пива не решит наши проблемы, но это одна из основных составляющих.
Разрешение на пива в таком тупом и непорядочности обществе приведет к большему количеству нарушений на стадионах (пиротехника, оскорбления, драки, убийства в конце концов)!!!
Россия это не Германия!!!
Разрешение на пива в таком тупом и непорядочности обществе приведет к большему количеству нарушений на стадионах (пиротехника, оскорбления, драки, убийства в конце концов)!!!
Россия это не Германия!!!
На одном пиве людей на стадион не завлечешь.
На одном пиве людей на стадион не завлечешь.
На хоккее пиво продают во всю и ничего страшного не происходит.
На хоккее пиво продают во всю и ничего страшного не происходит.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
Пиво не повышает посещаемость, а СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!!!
Пусть Дюков не валяет мутковского пивного дурака!
Не успел придти, как начал старую алкогольную тему Мутко, Прядкина, Колоскова и прочих чиновников РФС!
Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Пусть Дюков НЕ ЗАИКАЕТСЯ про пиво и забудет про него!
Колобков, Голодец, Дюков. Прядкин и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежь ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Пиво не повышает посещаемость, а СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!!!
Пусть Дюков не валяет мутковского пивного дурака!
Не успел придти, как начал старую алкогольную тему Мутко, Прядкина, Колоскова и прочих чиновников РФС!
Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Пусть Дюков НЕ ЗАИКАЕТСЯ про пиво и забудет про него!
Колобков, Голодец, Дюков. Прядкин и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежь ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
И ЦЕННИК КОНСКИЙ НЕ НАДО, РУБЛЕЙ 200 ЗА 0,5 БУДЕТ НОРМАС !
ГЫ-ГЫ
И ЦЕННИК КОНСКИЙ НЕ НАДО, РУБЛЕЙ 200 ЗА 0,5 БУДЕТ НОРМАС !
ГЫ-ГЫ