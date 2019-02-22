Дюков: «У нас есть возможность вывести российский футбол на новый уровень»

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков отметил, что основная задача организации - вывести российский футбол на новый уровень.

У нас есть возможность вывести российский футбол на новый уровень, это задача РФС . Я понимаю ответственность и значимость, понимаю, как много футбол значит для россиян. Хочу, чтобы вид спорта развивался, знаю, как это делать. Ключевые цели и задачи, которые стоят перед РФС , сформулированы правильно, однако этот документ не является догмой, он составлялся перед чемпионатом мира и не учитывались различные моменты в виде эффекта от чемпионата мира.