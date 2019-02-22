Колобков: «Меня не смущает, что кандидат в президенты РФС только один»

Министр спорта России Павел Колобков перед выборами нового президента РФС поделился мыслями о развитии футбола в стране.

Федерация футбола – самая крупная из спортивных в России. Безусловно, это самый популярный вид спорта. Мы все заинтересованы в том, чтобы гордиться достижениями наших клубов и сборных. Всё внимание будет уделено футболу. Утверждена стратегия развития этого вида спорта, есть вся база, чтобы нашими успехами гордились. Осталось выстроить конструктивное и системное взаимодействие, чтобы в каждом регионе в каждой школе заняться развитием футбола. Уверен, что всё получится.



Смущает ли меня, что есть только один кандидат на пост президента РФС ? Меня – нет. Главное, чтобы это не смущало делегатов региональных федераций.