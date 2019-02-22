Федун: «Дюков будет работать на общие задачи, а не на личные»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о назначении Александра Дюкова на пост главы РФС.
Дюков – суперпрофессионал. Учитывая, как устроена нефтяная компания «Газпромнефть», РФС будет самой технологичной системой в ФИФА. Кандидат был один, к чему формальности – всё единогласно.
Говорят, что он зенитовец? Насколько я знаю, Дюков будет работать на общие задачи, а не на личные.
Ранее Дюков утверждал, что покинет должность председателя совета директоров «Зенита» в случае назначения на пост президента РФС.