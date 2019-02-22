КДК: «„Фратрия“ перевернула суть с ног на голову»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение объединения фанатов «Спартака» «Фратрии» бойкотировать ближайший домашний матч РПЛ с «Краснодаром».

Фанаты высказали недовольство по поводу решения КДК о закрытии фанатской трибуны из-за оскорблений вратаря «Локомотива» Гильерме. Также «Фратрия» увидела дискриминацию по половому признаку в решении «Спартака» о бесплатных билетах на игру с «Краснодаром» для женщин, обладающих абонементами.