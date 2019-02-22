КДК: «„Фратрия“ перевернула суть с ног на голову»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение объединения фанатов «Спартака» «Фратрии» бойкотировать ближайший домашний матч РПЛ с «Краснодаром».
Фанаты высказали недовольство по поводу решения КДК о закрытии фанатской трибуны из-за оскорблений вратаря «Локомотива» Гильерме. Также «Фратрия» увидела дискриминацию по половому признаку в решении «Спартака» о бесплатных билетах на игру с «Краснодаром» для женщин, обладающих абонементами.
Решение по «Спартаку» принято на основании рапорта делегата матча, письма офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, видеоматериалам, представленным на заседании, и материалам СМИ. Мы прекрасно знаем, что это был рецидив, знаем, в сторону кого это было. Люди из службы Смертина мониторили на трибуне, на заседании сказали, что кричали почти все, кто там находился. Это не первый случай – в Кубке мы уже закрывали трибуну. За это отвечает служба безопасности. Персонифицированное наказание может быть в соответствии с административным кодексом, а административное наказание относится к компетенции других уполномоченных органов: полиции и судов. В функции КДК это не входит.
Мог ли «Спартак» пересадить болельщиков за другую трибуну? Вопрос не по адресу. «Фратрия» немного перевернула суть с ног на голову, говоря о половом признаке. В дисциплинарном регламенте чётко написано, что не допускаются зрители, кроме женщин и детей до 12 лет. Не надо передёргивать.
Вираж, как и Бруну Алвеша, Халка, Витселя, Рондона, тех же Нобоа и Эрнани, и прочих темнокожих, как ты выразился - "хавает" за того, кто они есть. Или ты, из-за тотальной слепоты, в следствие поклонения "секте ромбовых свинят", просто не заметил что Барриос - не первый темнокожий в "Зените"?
Никто не "орёт громче всех" - это свиновыдумки, тех "свиней", кто разбирается в футболе на уровне "пустого шума", который ты пишешь. А для адекватных людей, и тех кто любит и разбирается в футболе, есть зенитовский манифест "Селекция 12", где простым русским языком всё разъяснено! И когда прочитаешь этот небольшой текст, становится понятно почему мы, в первую очередь, за европейских и белых игроков, но не откажемся от черного, потому что он черный. Никакого расизма там нет!
Поэтому, сегодня не двуличность, а глупость людей зашкаливает - придумывать что угодно, и не отвечать ни за что. Типичный, стандартный, безответственный "свин", из рядов тарасовского "народца"...
Вираж, как и Бруну Алвеша, Халка, Витселя, Рондона, тех же Нобоа и Эрнани, и прочих темнокожих, как ты выразился - "хавает" за того, кто они есть. Или ты, из-за тотальной слепоты, в следствие поклонения "секте ромбовых свинят", просто не заметил что Барриос - не первый темнокожий в "Зените"?
Никто не "орёт громче всех" - это свиновыдумки, тех "свиней", кто разбирается в футболе на уровне "пустого шума", который ты пишешь. А для адекватных людей, и тех кто любит и разбирается в футболе, есть зенитовский манифест "Селекция 12", где простым русским языком всё разъяснено! И когда прочитаешь этот небольшой текст, становится понятно почему мы, в первую очередь, за европейских и белых игроков, но не откажемся от черного, потому что он черный. Никакого расизма там нет!
Поэтому, сегодня не двуличность, а глупость людей зашкаливает - придумывать что угодно, и не отвечать ни за что. Типичный, стандартный, безответственный "свин", из рядов тарасовского "народца"...
Орут больше всех, потом молча сидят. Двуличность зашкаливает
Орут больше всех, потом молча сидят. Двуличность зашкаливает
Сами по себе - "свиньи", да ещё и абсолютно безответственные. Даже иностранцы, работавшие в "Спартаке" твердили - "у них абсолютно отсутствует самокритика".
Если вы, спартачи, думаете что вести себя как свиньи - это нормально, потому что вы сами "свиньи", то вы глубоко ошибаетесь. Настолько же глубоко, насколько считаете свой загон "народным"!
В такой "народ" России я никогда не поверю!
Сами по себе - "свиньи", да ещё и абсолютно безответственные. Даже иностранцы, работавшие в "Спартаке" твердили - "у них абсолютно отсутствует самокритика".
Если вы, спартачи, думаете что вести себя как свиньи - это нормально, потому что вы сами "свиньи", то вы глубоко ошибаетесь. Настолько же глубоко, насколько считаете свой загон "народным"!
В такой "народ" России я никогда не поверю!
А нарушители всё-равно будут на стадионе.А ненарушители будут вынуждены сидеть дома.....
Так что кто всё переворачивает с ног на голову большой вопрос.
А нарушители всё-равно будут на стадионе.А ненарушители будут вынуждены сидеть дома.....
Так что кто всё переворачивает с ног на голову большой вопрос.
Не поддерживаю Фратрию, но в чём-то они правы.
Не поддерживаю Фратрию, но в чём-то они правы.
Ну и "болельщики" у Спартака, даже команду не уважают. Как же это всё по свински.
Ну и "болельщики" у Спартака, даже команду не уважают. Как же это всё по свински.