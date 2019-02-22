«Зенит-2» арендовал голкипера «Рубина»

22 февраля 2019, 22:59

Вратарь «Рубина» Алексей Городовой перебрался в «Зенит-2» на правах аренды. 25-летний игрок будет выступать за новую команду до конца сезона.

Сегодня в аренду также отправился голкипер казанцев Тимур Акмурзин.