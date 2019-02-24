Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что с приходом Александра Дюкова на пост главы РФС вопрос о продаже пива на стадионах будет решен в ближайшее время.
Наша позиция одна - пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен.
Во первых это хорошая выручка, во вторых, таким образом болельщик может раскрепоститься и активней поддержать свою любимую команду (именно болельщик, не фанат), ну а в третьих если человек захочет находится на стадионе в состоянии алкогольного опьянения, он может выпить и перед футболом
Потасовки между фанатами? А что, они трезвые не дерутся? Если человек дурак, то он дурак в любом состоянии.
Во первых это хорошая выручка, во вторых, таким образом болельщик может раскрепоститься и активней поддержать свою любимую команду (именно болельщик, не фанат), ну а в третьих если человек захочет находится на стадионе в состоянии алкогольного опьянения, он может выпить и перед футболом
Потасовки между фанатами? А что, они трезвые не дерутся? Если человек дурак, то он дурак в любом состоянии.
Думаю отслеживание состояния болельщиков будет предусмотренно
А выпить пива или чего другого перед матчем можно и без продажи на самом стадионе
Думаю отслеживание состояния болельщиков будет предусмотренно
А выпить пива или чего другого перед матчем можно и без продажи на самом стадионе
При этом стадион зарабатывал бешеные деньги, т.к. игры чуть ли не через день...
При этом стадион зарабатывал бешеные деньги, т.к. игры чуть ли не через день...
Несомненно ,продажа пива - дополнительный существенный доход....
Лучше уж любители пенного потратят деньги на стадионе внося свой скромный вклад в любимую игру.............чем делать выручку сомнительным ларькам ,вливать в себя 4 литра креплённого за углом,чтоб к перерыву тебя ещё колбасило..))))
Несомненно ,продажа пива - дополнительный существенный доход....
Лучше уж любители пенного потратят деньги на стадионе внося свой скромный вклад в любимую игру.............чем делать выручку сомнительным ларькам ,вливать в себя 4 литра креплённого за углом,чтоб к перерыву тебя ещё колбасило..))))
"Давайте поднимем бокалы за избрание нового президента РФС"
Утро 24-го февраля :
"Пиво на стадионах должно быть"
"Давайте поднимем бокалы за избрание нового президента РФС"
Утро 24-го февраля :
"Пиво на стадионах должно быть"
Не скоро в России будет порядок...
Не скоро в России будет порядок...