Генич: «„Краснодар“ показал себя очень солидной командой»

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром».

«Ростов» при аншлаге будет принимать «Краснодар» в Кубке России. Южное дерби. Как мы помним, первая встреча завершилась со счетом 2:2. «Краснодар» вел 2:0, но «Ростов» умудрился отыграться в концовке, забил Александр Гацкан.

Сейчас много споров и пересудов было относительно переноса матча. Сошлись на том, что «Ростов» эту маленькую битву у «Краснодара» выиграл. И встреча состоится как раз в воскресенье, как «Ростов» и хотел. Безусловно, ростовчане учитывали, что у «Краснодара» будет тяжелая встреча 21-го февраля против леверкузенского «Байера». Это бонусы в общую копилку «Ростова».

У самого «Ростова» очень серьезно поменялся состав. Практически поменялась линия обороны. Травму получил Вилюш, ушел Ингасон. Поменялся и центр поля. Как всё это сложится, сыграется — всё это вопросы к команде Карпина.

Ну а «Краснодар» показал себя очень солидной командой по матчам с «Байером». Это было видно и по первой игре, и особенно по второй. Было хорошее движение, хороший план. И вообще сейчас очень хорошая обойма игроков у «Краснодара». Игру можно усиливать с выходом молодых футболистов. Да, может быть, не хватает Ари. Но хорош Игнатьев, здорово вышел Шапи в Леверкузене. Ну и «Краснодару» надо забивать в предстоящем матче. Два пропущенных мяча дома заставляют его это делать.

Как сыграет «Ростов», примерно понятно. Как вольются новички, мы посмотрим. Ивелин Попов, Роман Еременко, Евгений Чернов — неплохое усиление. Может быть, у «Краснодара» сыграет Скопинцев против своей бывшей команды.