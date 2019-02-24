Ловчев: «Предлагали деньги, чтобы я снял кандидатуру на выборах главы РФС»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Александра Дюкова на пост президента РФС . Также Ловчев вспомнил о том, как однажды сам баллотировался.

В пятницу Александр Дюков стал президентом РФС . Других кандидатов не было. А когда-то и я был среди них. И два человека за меня проголосовали. Помню, перед голосованием ко мне подходили какие-то люди, был разговор по поводу того, чтобы снять свою кандидатуру в пользу одного из кандидатов. И даже какие-то денежки предлагались. Я, конечно, не согласился, и два голоса достались мне!

Что вообще президент и РФС должны делать? Развивать массовый футбол в стране. И главное - понимать, как это делать, заботиться о материальной базе. Для этого нужны деньги. Когда я шел на выборы, понимал, что мне деньги неоткуда брать. И под Толстых тоже не особенно давали средства. Только когда вновь пришел Мутко, и Усманов, и Федун дали денег. И за Дюковым тоже придут средства. Наверное, РФС мог бы руководить и Саша Алаев - я уважаю этого молодого человека. Но не смог бы привлечь такие деньги.

Для меня же еще важно, кто входит в исполком и комитеты. И как эти люди отстаивают там интересы футбола, свою точку зрения, предлагают что-то. Или там постоянный «одобрямс»?

То, что в исполком вернулся Федун, это хорошо. Он предлагал умные вещи, которые воплощались в жизнь. Вспомнить, например, введение стыковых матчей. Это же Федун предложил и настоял на этом нововведении, которое осушило болото русского футбола.

Но сейчас я не вижу ни новых людей, ни новых идей. И, как говорил и раньше, руководители РФС почему-то избегают разговоров о футболе с ветеранами, то есть с людьми футбола - о том, как развиваться. Наверное, из таких разговоров руководитель какое-то полезное зерно мог бы вынести.