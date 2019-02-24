Ловчев: «Предлагали деньги, чтобы я снял кандидатуру на выборах главы РФС»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 16’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 31’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 6’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 14’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 18’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 45’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 59’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 16’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 15’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 62’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 32’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
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Ловчев: «Предлагали деньги, чтобы я снял кандидатуру на выборах главы РФС»

24 февраля 2019, 08:36

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Александра Дюкова на пост президента РФС. Также Ловчев вспомнил о том, как однажды сам баллотировался.

В пятницу Александр Дюков стал президентом РФС. Других кандидатов не было. А когда-то и я был среди них. И два человека за меня проголосовали. Помню, перед голосованием ко мне подходили какие-то люди, был разговор по поводу того, чтобы снять свою кандидатуру в пользу одного из кандидатов. И даже какие-то денежки предлагались. Я, конечно, не согласился, и два голоса достались мне!

Что вообще президент и РФС должны делать? Развивать массовый футбол в стране. И главное - понимать, как это делать, заботиться о материальной базе. Для этого нужны деньги. Когда я шел на выборы, понимал, что мне деньги неоткуда брать. И под Толстых тоже не особенно давали средства. Только когда вновь пришел Мутко, и Усманов, и Федун дали денег. И за Дюковым тоже придут средства. Наверное, РФС мог бы руководить и Саша Алаев - я уважаю этого молодого человека. Но не смог бы привлечь такие деньги.

Для меня же еще важно, кто входит в исполком и комитеты. И как эти люди отстаивают там интересы футбола, свою точку зрения, предлагают что-то. Или там постоянный «одобрямс»?  

То, что в исполком вернулся Федун, это хорошо. Он предлагал умные вещи, которые воплощались в жизнь. Вспомнить, например, введение стыковых матчей. Это же Федун предложил и настоял на этом нововведении, которое осушило болото русского футбола. 

Но сейчас я не вижу ни новых людей, ни новых идей. И, как говорил и раньше, руководители РФС почему-то избегают разговоров о футболе с ветеранами, то есть с людьми футбола - о том, как развиваться. Наверное, из таких разговоров руководитель какое-то полезное зерно мог бы вынести. 

Ну а то, что было в пятницу - не выборы, а назначение. Нас все учат демократии, а потом смотришь и… Но я ничего плохого не скажу о Дюкове. Сейчас просто буду смотреть за его делами в РФС. И уже тогда оценивать работу – и его, и федерации.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
   302 / 887
25 февраля в 16:31
"Развивать массовый футбол в стране". Да он и так развит как нигде и никогда ранее. Ребятишки и взрослые не играют в волейбол, баскетбол, хоккей - играют в футбол. Играют везде: во дворе, в школе, в поселках и городах, на первенство района и области, в регионах страны и в разных лигах. ФОКи везде понастроили. Куда уж больше? Какова тогда цель этого лозунга, лично мне непонятно. Или одним лозунгом больше, одним меньше - какая разница?
Вопросы по поводу коррупции в нашем футболе. Последний - составная, неотделимая часть нашего общества, которое поражено коррупцией, а потому вопросы еще имеются?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   302 / 887
25 февраля в 16:26
"Развивать массовый футбол в стране". Да он и так развит как нигде и никогда ранее. Ребятишки и взрослые не играют в волейбол, баскетбол, хоккей - играют в футбол. Играют везде: во дворе, в школе, в поселках и городах, на первенство района и области, в регионах страны и в разных лигах. ФОКи везде понастроили. Куда уж больше? Какова тогда цель этого лозунга, лично мне непонятно. Или одним лозунгом больше, одним меньше - какая разница?
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
24 февраля в 20:17
...про бухающего Ловчева пишут или наркоманы ( завидуют ) или заднеприводные ( тоже завидуют )....
dok66
dok66
   358 / 887
24 февраля в 18:53
"А был ли мальчик ?" Очень сомневаюсь
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
24 февраля в 18:42
Сколько?
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
24 февраля в 18:31
Предлагали денег на похмелиться)
valt134
valt134
   331 / 887
24 февраля в 17:55
Сибирь болтливых не любит.
Egorium
Egorium
   70 / 887
24 февраля в 17:51
Мутит что-то Ловчев.
Alladins
Alladins
   44 / 887
24 февраля в 17:44
Ловчев совсем заврался, понятно где играл.
n272nm
n272nm
   452 / 887
24 февраля в 17:26
Жене Ловчеву нужно сходить к психиатру. Деньги ему предлагали, что бы он не стал главой РФС - ржу не могу! :)))))
pomor45
pomor45
   179 / 887
24 февраля в 17:25
И уже тогда оценивать работу – и его, и федерации.
---------------------------------------------------------------------------------------
Была бы кому нужна эта твоя оценка и на что бы она влияла. Так - сотрясение воздуха.
13 RUS
13 RUS
   137 / 887
24 февраля в 16:47
Создал басню чтобы фидун был в тени
ermak6848
ermak6848
   199 / 887
24 февраля в 15:53
Берёт меня сильное сомнение за Жеку Ловчева: " Помню, перед голосованием ко мне подходили какие-то люди,.."
Интересно!? Как это " Какие - то люди ", попадают на серьёзное мероприятие ???
ошалевший
ошалевший ответил морозз
   484 / 887
24 февраля в 15:49
Зерно в его интервью проклёвывается одно, это слова о том что произошло назначение а не выборы...а это говорит об отсутствии демократических норм выборов! А все тролли во главе с Байкалом, в своей ненависти к Спартаку, это просто не заметили! В стране идёт вакханалия капитала, у кого больше денег тот и прав, поэтому и футбол у нас возглавляют такие персоны как Фурсенко, Мутко, Дюков!
я больше скажу,финансы строго контролируются,не дай бог попасть не в "демократические" руки,денег не дают не потому что жалко,а потому что так выгоднее,чтобы все бедные были,так управлять легче
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   550 / 887
24 февраля в 15:40
Ловчев, завязывай.
Шуnя771
Шуnя771
   217 / 887
24 февраля в 15:18
Походу это плохо...
Получилось "назначение", а не "выборы",,,)))
parallels
parallels ответил ziborock
   15 / 887
24 февраля в 14:52
Федун от Дюкова недалеко падает!
ага, не вытерпел, вылез! а где вчера отсиживался после тарасовского позора, а? 😅
ziborock
ziborock ответил parallels
   25 / 887
24 февраля в 14:47
рыдаю) кто, в здравом смысле, видит этого маразматика на таком посту?) а если кто-то предлагал деньги - то хряки и тут сели в лужу, потому что это был федун, а он активно голосовал за дюкова. вот это гы-гы!
Федун от Дюкова недалеко падает!
STVA 1
STVA 1
   95 / 887
24 февраля в 14:44
Ловчев как всегда невпопад ...
parallels
parallels
   15 / 887
24 февраля в 13:55
рыдаю) кто, в здравом смысле, видит этого маразматика на таком посту?) а если кто-то предлагал деньги - то хряки и тут сели в лужу, потому что это был федун, а он активно голосовал за дюкова. вот это гы-гы!
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 887
24 февраля в 13:55
Свиньи покупали свои чемпионства и при советской власти, а уж сейчас подкуп чиновников и судей стал их основной политикой, это доказывает их постоянно позорное выступление в еврокубках.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   129 / 887
24 февраля в 13:53
Фердун теперь все бабки на РФС тратить будет, хряки будут только позориться.
Заполярный
Заполярный ответил blitz
   212 / 887
24 февраля в 13:53
Ловчев отказался от денежки? Не может быть.
ТЕБЕ ТРУДНО ПОНЯТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ПРОДАЮТСЯ. ТЫ ЖЕ КОНЬ.
НЕ В ОБИДУ АДЕКВАТНЫМ БОЛЕЛАМ ЦСКА.
ЮЗИК
ЮЗИК
   324 / 887
24 февраля в 13:53
У нас такое творится начиная с Кремля
Climent
Climent
   127 / 887
24 февраля в 13:51
Кто ему предлагал, опять вранье тарасовское.
RIR68
RIR68
   184 / 887
24 февраля в 13:38
пришел Мутко, и Усманов, и Федун дали денег
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не знаю, как Усманову, но Федуновских денег хватило только на одно тухленькое пичинёнство!!!
борька
борька
   206 / 887
24 февраля в 13:35
Газпром народный, деньги народные, воры народные, футбол инородный!
wingback
wingback
   165 / 887
24 февраля в 12:58
Ловчеву если что и предлагали, так пару бутылок...
proezd2
proezd2
   497 / 887
24 февраля в 12:53
не помойка .хехе
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 887
24 февраля в 12:53
Дюков еще работать не начал, а свиные уже палки в колеса вставлять начали.
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