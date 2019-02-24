Титов: «Сульшер понял, в чем была его ошибка в матче с ПСЖ»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль».

Легендарное противостояние. И особенно интересным оно будет как раз в это воскресенье. Все видят, что «Манчестер Юнайтед» возрождается. Да, пока ему еще рано замахиваться на ПСЖ , но больше поражений за два месяца не было. Команда исправила свое турнирное положение и уже вовсю претендует на место в топ-4. И сейчас важнейший матч и для таблицы, и для имиджа. «Манчестер» обыграл в Кубке Англии «Челси», теперь неплохо было бы закрепить успех и победить еще и «Ливерпуль».

Команда Клоппа сыграла на неделе против «Баварии». Тяжелая игра была, дождь. Силы были потрачены, конечно. Но было время, чтобы прийти в себя. Думаю, «Ливерпуль» будет оптимально готов.