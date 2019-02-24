Гильерме: «В следующий раз „Локо“ сыграет в Лиге чемпионов по-другому»

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что если его команда снова попадет в Лигу чемпионов, то в этот раз сыграет по-другому. Напомним, в последнем розыгрыше «железнодорожники» заняли последнее место в группе и покинули турнир.
Давайте поговорим о Лиге чемпионов. Сейчас, когда прошло время, вы по-прежнему считаете, что команде не хватило опыта?
Да, это был решающий фактор. Мы не привыкли играть на таком уровне. Это послужит уроком. Лига чемпионов сильно отличается от турниров, в которых мы участвовали раньше. Ее уровень выше, чем в Лиге Европы, чемпионате России. Нужно понимать, как играть в таких матчах, что концентрация должна быть намного выше, что любая ошибка может привести к поражению. Мне бы очень хотелось, чтобы «Локомотив» смог квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Уверен, мы сыграем по-другому.