Гильерме: «В следующий раз „Локо“ сыграет в Лиге чемпионов по-другому»

24 февраля 2019, 10:46

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что если его команда снова попадет в Лигу чемпионов, то в этот раз сыграет по-другому. Напомним, в последнем розыгрыше «железнодорожники» заняли последнее место в группе и покинули турнир.

Давайте поговорим о Лиге чемпионов. Сейчас, когда прошло время, вы по-прежнему считаете, что команде не хватило опыта?