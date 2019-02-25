Антон Миранчук: «„Локомотив“ готов к возобновлению сезона»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями от победы над «Сарпсборгом» (1:0) в товарищеском матче.

«Сарпсборг» - хорошая команда, боевитая. То, что нам и надо было от соперника, от этих контрольных матчей, ближе к чемпионату. Что-то где-то не получалось, но во втором тайме перестроились, стали более организованно играть, борьбу проигрывали уже не так, как в первом тайме.

Ощущения нормальные, уже столько тренировок прошло, хотелось поиграть. Готов нормально, в физическом плане никаких претензий, мы готовы. Возобновления сезона все ждут, как никогда не ждали.