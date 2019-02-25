Слуцкий: «Именно Абрамович в свое время взорвал трансферный рынок»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о владельце «Челси» Романе Абрамовиче, с которым он знаком лично.
– Вы общаетесь с Абрамовичем.
– Все современные большие футболисты должны быть ему благодарны, потому что именно он в свое время взорвал рынок. За ним потянулись все эти шейхи, телевизионные права, огромные контракты и все остальное.
Я ему задавал вопрос: какие чемпионства для него важнее – когда они явно финансово доминировали или последние два чемпионства. Он сказал, что ощущения абсолютно одинаковые.
– Три самые крутые качества Абрамовича.
– Ум, умение слушать и чувство юмора.
– У кого юмор лучше – у Абрамовича или у Дзюбы?
– Разные вообще стили. Дзюба как артист, безусловно, в своем жанре практически непревзойден.
- умение воровать, непомерная жадность, отсутствие моральных принцыпов.
а то что говорит бегемот - чушь полнейшая.
- умение воровать, непомерная жадность, отсутствие моральных принцыпов.
а то что говорит бегемот - чушь полнейшая.