Слуцкий: «Именно Абрамович в свое время взорвал трансферный рынок»

25 февраля 2019, 21:45

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о владельце «Челси» Романе Абрамовиче, с которым он знаком лично.

– Вы общаетесь с Абрамовичем.

– Все современные большие футболисты должны быть ему благодарны, потому что именно он в свое время взорвал рынок. За ним потянулись все эти шейхи, телевизионные права, огромные контракты и все остальное.

Я ему задавал вопрос: какие чемпионства для него важнее – когда они явно финансово доминировали или последние два чемпионства. Он сказал, что ощущения абсолютно одинаковые.

– Три самые крутые качества Абрамовича.

– Ум, умение слушать и чувство юмора.

– У кого юмор лучше – у Абрамовича или у Дзюбы?

– Разные вообще стили. Дзюба как артист, безусловно, в своем жанре практически непревзойден.