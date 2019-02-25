Ананко: «Пока Головин использует свой шанс на 100 %»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Ананко оценил выступления полузащитника Александра Головина в «Монако». Сам Ананко в свое время также играл во Франции за «Аяччо».

Конечно, слежу за Головиным. Это же единственный молодой российский игрок, выступающий на столь высоком уровне. Саша попал в непростую ситуацию. В «Монако» один раз тренер сменился, потом другой… Да еще и сам он травмы получал. И все это – после тяжелого домашнего чемпионата мира.

Со стороны кажется, что адаптация проходит нормально, почти безболезненно. Но пока трудно оценивать. Непривычная обстановка, чужой язык, другой чемпионат… Там все иначе. Посмотрите в окно – мы забыли, когда солнце видели. А в Монте-Карло оно всегда светит.

Пока свой шанс Головин использует на сто процентов. Хорошо, что Саша получает достаточно игрового времени. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Ему нужно идти вперед и расти. Через работу и тяжелый труд. Потенциал у Головина есть. Но он имеется у многих, только не все умеют его раскрыть. Главное, чтобы голова не закружилась, и футбол оставался на первом месте.