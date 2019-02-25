Рейнгольд: «Я за возвращение пива на стадионы, но как это будет выглядеть?»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном снятии запрета на продажу пива на стадионах России.

Я только за возвращение пива, но как это будет выглядеть? Опять может случиться такое, что мы или вместе посмеемся, или вместе поплачем. В нашей стране полная непредсказуемость. Вся Европа ходит на футбол с удовольствием, для нее это праздник. А для нас футбол – это мучение. Какого чиновника ни спроси – одна сплошна головная боль. Нужно думать о болельщиках. Если чиновники это поймут – тогда может наступить порядок. А у нас пока принимаются только репрессивные меры. Никто не хочет работать.

Нам остается только приглашать сотрудников вытрезвителя, чтобы они совали трубки в рот и проверяли, пахнет ли от болельщиков чем-то или нет. Пока мы не поймем, что футбол - это культурно-массовое мероприятие, куда приходят люди, чтобы получить удовольствие, ничего хорошего не будет. Репрессивные меры надо снимать. Уже сейчас многие люди перестали ходить на футбол. Еще полтора года и народ вообще не пойдет на стадионы. Все запрещается, тебя всего ощупывают на входе, едва из метро вышел или из автобуса, тебя уже всего проверяют. Все это должно быть ненавязчиво, не доставлять дискомфорта. У нас не могут позволить людям пить пиво на трибунах, потому что считают людей за быдло.