Рейнгольд: «Я за возвращение пива на стадионы, но как это будет выглядеть?»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 18’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 1’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 32’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 46’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 3’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 3’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 49’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 19’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Я за возвращение пива на стадионы, но как это будет выглядеть?»

25 февраля 2019, 18:42

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном снятии запрета на продажу пива на стадионах России.

Я только за возвращение пива, но как это будет выглядеть? Опять может случиться такое, что мы или вместе посмеемся, или вместе поплачем. В нашей стране полная непредсказуемость. Вся Европа ходит на футбол с удовольствием, для нее это праздник. А для нас футбол – это мучение. Какого чиновника ни спроси – одна сплошна головная боль. Нужно думать о болельщиках. Если чиновники это поймут – тогда может наступить порядок. А у нас пока принимаются только репрессивные меры. Никто не хочет работать.

Нам остается только приглашать сотрудников вытрезвителя, чтобы они совали трубки в рот и проверяли, пахнет ли от болельщиков чем-то или нет. Пока мы не поймем, что футбол - это культурно-массовое мероприятие, куда приходят люди, чтобы получить удовольствие, ничего хорошего не будет. Репрессивные меры надо снимать. Уже сейчас многие люди перестали ходить на футбол. Еще полтора года и народ вообще не пойдет на стадионы. Все запрещается, тебя всего ощупывают на входе, едва из метро вышел или из автобуса, тебя уже всего проверяют. Все это должно быть ненавязчиво, не доставлять дискомфорта. У нас не могут позволить людям пить пиво на трибунах, потому что считают людей за быдло.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «Цымбаларей и Титовых в „Спартаке“, увы, пока нет»
Сегодня, 22:59 Комментарии2
Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»
Сегодня, 21:54 Комментарии12
Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»
Сегодня, 21:34 Комментарии33
Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»
Сегодня, 21:23 Комментарии37
Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»
Сегодня, 16:53 Комментарии28
Шикунов: «Никакого разбирательства по заявлению Тихонова не будет»
Сегодня, 13:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
13 RUS
13 RUS
   137 / 887
25 февраля в 22:41
Свиньи все испортят как всегда,из за них все страдают
Climent
Climent
   127 / 887
25 февраля в 21:25
Рейнгольда больше пиво интересует, чем футбол пупсиков.
pomor45
pomor45
   179 / 887
25 февраля в 21:01
У нас не могут позволить людям пить пиво на трибунах, потому что считают людей за быдло.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В этом он убедится, когда будут обос...ы все углы и закоулки, а может и ряды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
25 февраля в 20:52
"А для нас футбол – это мучение."..."Еще полтора года и народ вообще не пойдет на стадионы."

Господа...в Москве действительно всё так плохо ???
Или Валерий Леонидович преувеличивает ??
Телогрейка
Телогрейка
   721 / 887
25 февраля в 20:46
Больше пива - больше Гулливеров и мордобоя, газдарм спонсор проекта.
Т34
Т34 ответил parallels
   22 / 887
25 февраля в 20:45
хрыч, как раз-таки, очень злопамятный)
Ну вот, оказывается и ты злопамятный, припомнил, что Дед сказал про болельщиков зенита. Стыдно, Параллельный, старому припоминать его обиды. Он-то ведь прав. Всякие недоросли, которые еще недавно с горшка слезли, слюной брызгали в его адрес и выливали ушаты грязи, кстати и ты недалеко от них ушел, твое выражение в его адрес: "Чтоб ты сдох", говорит о тебе больше, чем вся та гадость, которую ты пишешь на соккере. Можно было бы пристыдить тебя, но это бесполезно. Уже, скорее всего, поздно.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   129 / 887
25 февраля в 20:24
Алкоголь-зло.
Заратустра
Заратустра ответил 11-и метровый
   139 / 887
25 февраля в 20:18
Откуда оттуда? И что в этих простых понятих сложного, что нужно быть "спецом", чтобы разбираться в них? Всё очевидно по-моему.
1 команда
1 команда
   68 / 887
25 февраля в 20:16
Губит людей не пиво, губит людей спартак.
tuman960
tuman960
   223 / 887
25 февраля в 20:16
нельзя спартачам разрешать ещё и пиво пить!!У них и так свинское поведения,а что будет после нескольких бокальчиков-возврат в животную сущность и лежание в луже!!!-
11-и метровый
11-и метровый ответил Заратустра
   172 / 887
25 февраля в 19:59
Быдло и вата это два разных понятия. Хотя очень часто они пересекаются. Т.к. вата - почти всегда быдло. Но быдло это более широкое понятие и не всякое быдло - вата.
А ты что спец по этим понятиям большой? Или сам оттуда?
Garrincha58
Garrincha58
   466 / 887
25 февраля в 19:48
а почему бы не выпить пивка на концерте или на спектакле или в кинотеатре будем смотреть кино а перед тобой будет ходить быдло с пластиковым стаканом и обольёт вас пивасиком или ещё хуже поблюёт на вас господа если вам хочется выпить пару стаканчиков пива то для этого есть пивбары пабы или сиди дома 20 эту гадость на кухне и зажевывай сухой селёдкой или чипсами
Знатог
Знатог ответил Морозовский
   262 / 887
25 февраля в 19:42
Да как?! Всё будет за ссс ано вокруг и детям "пример хороший" от старших!
Ну и ладно, хорошо что не за СССР ано!
Заратустра
Заратустра ответил grazie100
   139 / 887
25 февраля в 19:40
Быдло и вата это два разных понятия. Хотя очень часто они пересекаются. Т.к. вата - почти всегда быдло. Но быдло это более широкое понятие и не всякое быдло - вата.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   132 / 887
25 февраля в 19:40
Хрюша хочет пива.
drug01
drug01
   115 / 887
25 февраля в 19:31
Надо разрешить и посмотреть.....
RIR68
RIR68
   184 / 887
25 февраля в 19:30
это будет выглядеть, как пиво, продающееся на стадионе)))
Байкал-38
Байкал-38
   37 / 887
25 февраля в 19:30
Хочется спросить у Ренгольда, если он считает, что людей считают за быдло то тогда за кого надо считать спартаковских фанов.

161регион
161регион
   7 / 887
25 февраля в 19:28
Любитель за бороду забрасывать походу.....
В принцыпе как и все....
time out
time out ответил cska plus
   27 / 887
25 февраля в 19:27
Самые большие беспредельщики в России это как раз хрющи.
Ну, да! Кони пиво не пьют, они жрут овес. Кто самые беспредельщики, спросите у коней и они в один голос заявят, что хрюши. Не назовут же они своих фанатов беспредельщиками, которые даже между собой не могут жить мирно. Придется напомнить:

– Сегодня ночью на Курском вокзале случилась массовая драка. Фанаты ЦСКА подрались с фанатами ЦСКА. Да, мы не ошиблись. Замес вышел серьезный. Часть фанатов приехали из Питера – они собирались на матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде. По итогам драки один человек погиб (Соколовский Игорь, 30 лет), двое с серьезными травмами в больнице...

И потом, кто-то здесь открывает рот о беспредельщиках хрюшах. Позор цска!
Ник Уволен
Ник Уволен
   80 / 887
25 февраля в 19:18
Свинья грязь всегда найдет, а для нормального болельщика должен быть выбор. В том числе пиво. Не вижу ничего плохого выпить бокальчик другой пива из пластиковой тары на стадионе.
Sargent
Sargent
   180 / 887
25 февраля в 19:17
Когда Рейнгольд будет за возвращение футбола на арену федуна. Хотя ее ареной довольно трудно можно назвать.
Sully
Sully
   45 / 887
25 февраля в 19:14
свиньи будут нажираться и свинячить, с одной стороны для людей нормально попить пивка на стадионе... но кроме людей на стадионы ходят ещё болельщики спартака))
Egorium
Egorium
   70 / 887
25 февраля в 19:14
Растрепанные бабы будут ругаться матом и драться.
Nafnafik
Nafnafik ответил Литейный 4
   42 / 887
25 февраля в 19:13
На такие стадионы как открывашка нельзя возращать пиво. Там холодно, ветренно, бетонные, травмоопасные подобия сидений. Туалеты маленькие, бегают болелы свиней за угол. Нельзя там пиво. Гыгыгы
Что там будет после матча.... одни потоки.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
25 февраля в 19:11
На такие стадионы как открывашка нельзя возращать пиво. Там холодно, ветренно, бетонные, травмоопасные подобия сидений. Туалеты маленькие, бегают болелы свиней за угол. Нельзя там пиво. Гыгыгы
grazie100
grazie100 ответил Степка питерский
   354 / 887
25 февраля в 19:09
Быдло или вата , как раз это термин бандеровцев , они называют так москалив.Так что лучше таким как ты, или ехать на Украину, или оставаться москалём и сам понимаешь быдлом и ватой.
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   90 / 887
25 февраля в 19:06
Как это будет выглядеть на фердун-арене все немного представляют, удовольствия видеть мало.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
25 февраля в 19:03
Да как?! Всё будет за ссс ано вокруг и детям "пример хороший" от старших!
grazie100
grazie100
   354 / 887
25 февраля в 19:00
Во времена молодости Рейнгольда игроки пили пиво с водкой любимый коктейль футболистов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100