Хохлов: «В плане тактики у нас многое улучшилось»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги зимних сборов.

Ту работу, которую мы запланировали, даже с учётом погодных условий, мы выполнили. В плане физической подготовки всё нормально, в плане тактики тоже многое улучшилось. В позиционном нападении тоже есть прогресс, но ещё есть завершение.

Мы наигрывали тактику игры в четыре защитника, будем стараться не отходить от своей игры, но и учитывать все слабые и сильные стороны соперника. Не могу сказать, что мы будем тупо одним тактическим построением играть.

Возвращаемся в Москву, будут два выходных, потом пройдём медосмотр и готовимся к матчу с «Уфой».