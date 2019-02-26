Ребров: «В депутаты? Сейчас – нет»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своём будущем после завершения карьеры.

Мне не страшна жизнь без денег. Хуже всего остаться без работы или потерять себя. Боюсь, что со своим интересующимся характером будет сложно сконцентрироваться на одном виде деятельности и потеряю время. Конечно, хочется продолжить жизнь в футболе. Но вот главным тренером мне не быть, потому что я смотрю на ребят, которые этим занялись – и мне их жаль. Работают круглыми сутками, мотаются, не видят детей. Нет, я не настолько люблю футбол, чтобы на такое идти. Тренер вратарей – интересно. Менеджер – тоже хорошо.



В депутаты? Сейчас – нет. Мне интересны реальные дела. Если заниматься политикой, то на каком-то локальном участке, чтобы видеть результат. А слова и обещания – это просто пыль.