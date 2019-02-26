Ребров: «Глушаков брал на себя ответственность, рисковал»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о капитанских обязанностях хавбека Дениса Глушакова. Ребров и сам был капитаном, но затем команда выбрала Глушакова.

Я более спокойный человек. При Аленичеве, например, Серёга Песьяков начал считаться основным, это все понимали и проголосовали за Глушака. Я помогал как вице-капитан. И раз мы стали чемпионами, значит решение было принято правильно. Если что-то нужно было, мог договориться в команде, а с тренерами дела обсуждал уже Денис, у него это лучше получалось.



Претензии он высказывал от коллектива, конечно. Он всегда ходил с посыла команды, брал на себя ответственность, рисковал, потому что должен был это делать. И, если говорить жестоко, в ином случае команда отдала бы его на растерзание болельщикам и не стала бы сопротивляться.