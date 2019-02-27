Риера: «Как-то всю игру пытался сфолить на Месси, но не смог его догнать»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси, против которых он в свое время выступал в составе разных команд.

Криштиану очень повезло, что начинал в АПЛ — он великолепно прокачал физику. Вспомните, каким худеньким он приехал из «Спортинга»! Но вообще, мне больше нравится Месси. Потому что все знают, что он будет делать: пробросит мяч под левую ногу и уйдет под твою правую. Но никто не понимает — когда, в какой момент. Когда играл в «Эспаньоле», то перед матчем с «Барселоной» все договорились в раздевалке: будем фолить на Лео. В итоге я всю игру за ним гонялся и пытался врезать по ноге, но никак не мог попасть — он слишком быстрый!

Я знаком с Лео благодаря младшему брату, который пять или шесть лет играл с Месси в «Ла Масии». Я не зря сказал про физику Роналду. Когда смотришь на Лео, у тебя совсем нет ощущения, что перед тобой самый талантливый футболист мира. Но как только он выходит на поле, все становится понятно.