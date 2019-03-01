Газинский: «Чемпионат мира придал уверенности, которой мне не хватало»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Анжи 1.38 4.35 10
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Жирона 2.45 3.25 2.95
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Интер 4.85 3.55 1.77
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Боруссия Д 5.1 4 1.65
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Бордо -:-  Монпелье 2.5 2.95 3.2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.1 3.3 3.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб РидРид 2.25 3.4 2.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ХорнХорн -:- Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер -:- Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 2.35 3.45 2.75
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.2 3.35 3.05
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.62 4 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 12.5 8.5 1.13
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.75 3.1 2.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3.4 2.6
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.6 3.8 5.55
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 2.05 3.15 3.45
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция -:- Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс -:- Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.25 3 3.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 1.95 3.6 3.5
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:30 73’ Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб ТромсдаленТромсдален - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб ФредрикстадФредрикстад - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.3 3.65 2.75
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 3.2 3.7 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот -:- Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.53 4.2 5.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 2.1 3.65 3.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 3.75 3.65 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.85 3.7 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс 1.85 3.7 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:0 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.05 3.3 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.45 4.2 6.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.1 3.2 3.6
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 4.3 3.8 1.7
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.85 3.85 3.5
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 3.8 4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) 2.2 3.5 2.9
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 2.25 3.35 2.95
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали 1.3 5.5 7.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор -:- Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 2.5 3.3 2.65
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.85 3.5 4.1
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 2.1 3.15 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.4 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.05 2.95 2.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.95 3.2 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.45 3 2.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.7 3.2 2.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.65 2.95 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.3 5 9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.75 3.25 5
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Марицбург Юнайтед (Питермарицбург)Марицбург Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Амазулу (Дурбан)Амазулу 2.85 2.65 2.75
Япония. J-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир -:- Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки -:- Логотип футбольный клуб КасимаКасима - - -
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Газинский: «Чемпионат мира придал уверенности, которой мне не хватало»

сегодня, 01:55

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский признался, что после ЧМ-2018 стал увереннее чувствовать себя на поле.

Нельзя сказать, что за последний год я вдруг резко чему-то научился. Всё умел и год назад, и два, и три. Не хватало раскрепощённости, уверенности в собственных силах. Чемпионат мира придал мне спокойствия. Я поверил в себя, на поле не забиваю голову лишними мыслями – может, поэтому всё получается. Да и возраст уже подошёл. Как-никак летом стукнет 30.

Напомним, Газинский был признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году.

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