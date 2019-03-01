Газинский: «Чемпионат мира придал уверенности, которой мне не хватало»

сегодня, 01:55

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский признался, что после ЧМ -2018 стал увереннее чувствовать себя на поле.

Нельзя сказать, что за последний год я вдруг резко чему-то научился. Всё умел и год назад, и два, и три. Не хватало раскрепощённости, уверенности в собственных силах. Чемпионат мира придал мне спокойствия. Я поверил в себя, на поле не забиваю голову лишними мыслями – может, поэтому всё получается. Да и возраст уже подошёл. Как-никак летом стукнет 30.

Напомним, Газинский был признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году.