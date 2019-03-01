Рахимич: «Не важно, где – ЦСКА в любом случае должен побеждать „Арсенал“»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал перенос гостевого матча «армейцев» против тульского «Арсенала». Из-за состояния поля на стадионе в Туле игра 18-го тура РПЛ была перенесена в Грозный.

Не важно, где состоится матч – ЦСКА в любом случае должен побеждать «Арсенал». «Красно-синих» никто не причисляет к главным фаворитам сезона, и так даже лучше. На ребят не будет давить груз ответственности. Тем не менее, надеюсь, что «армейцы» завоюют золотые медали чемпионата. Именно такая задача стоит перед футболистами команды каждый сезон.