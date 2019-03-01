Рахимич: «Не важно, где – ЦСКА в любом случае должен побеждать „Арсенал“»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал перенос гостевого матча «армейцев» против тульского «Арсенала». Из-за состояния поля на стадионе в Туле игра 18-го тура РПЛ была перенесена в Грозный.
Не важно, где состоится матч – ЦСКА в любом случае должен побеждать «Арсенал». «Красно-синих» никто не причисляет к главным фаворитам сезона, и так даже лучше. На ребят не будет давить груз ответственности. Тем не менее, надеюсь, что «армейцы» завоюют золотые медали чемпионата. Именно такая задача стоит перед футболистами команды каждый сезон.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.