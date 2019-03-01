Адиев: «Нам ещё предстоит провести много работы»

Наставник «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Оренбургом».

Очень тяжело досталась победа. Как я говорил до начала матча, «Оренбург» — очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть, хотя, конечно, концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Сейчас те шероховатости, которые присутствуют в нашей игре, скрадываются положительным результатом. Хотя если абстрагироваться от результата, понятно, что нам ещё предстоит провести много работы. С другой стороны, я всё равно понимал, что у нас есть кадровые проблемы, которые на протяжении всех этих 13 туров будут сказываться.