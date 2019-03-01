Иванов: «Ни „Динамо“, ни РПЛ с просьбой о переносе матча не обращались»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что руководство «Динамо» не обращалось к подмосковному клубу с просьбой о проведении матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» на «Арене-Химки». Стоит отметить, что на этом же поле 10 марта должен состояться матч «Химки» - «Сибирь».
С футбольным клубом «Химки» по поводу переноса матча с «Сибирью» никто не разговаривал. Ни «Динамо», ни Российская Премьер-Лига не обращались с официальным запросом с просьбой перенести матч с «Сибирью» на другой стадион. Наша позиция осталась неизменна, руководство клуба уже направило официальные письма в новосибирский клуб и ФНЛ о том, что намерено 10 марта в 15:00 провести матч на «Арене-Химки».
Столица ведь, не какой то там Арсенал...
Столица ведь, не какой то там Арсенал...
а уже столько матчей перенесли.
а уже столько матчей перенесли.