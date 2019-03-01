Иванов: «Ни „Динамо“, ни РПЛ с просьбой о переносе матча не обращались»

01 марта 2019, 16:17

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что руководство «Динамо» не обращалось к подмосковному клубу с просьбой о проведении матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» на «Арене-Химки». Стоит отметить, что на этом же поле 10 марта должен состояться матч «Химки» - «Сибирь».