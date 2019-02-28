«Динамо»: «Хотим сыграть против „Спартака“ на „Арене-Химки“»

Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб планирует провести домашний матч 19-го тура РПЛ против «Спартака» на «Арене-Химки».

На данный момент клуб рассматривает варианты проведения матча 19-го тура со «Спартаком». Домашней ареной на сезон-2018/19 заявлен стадион «Арена-Химки». При этом существуют сложности - в этот день на нем запланирована другая игра, однако мы надеемся, что достигнем взаимопонимания с руководством стадиона и футбольным клубом «Химки».