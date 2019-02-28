«Динамо»: «Хотим сыграть против „Спартака“ на „Арене-Химки“»

Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб планирует провести домашний матч 19-го тура РПЛ против «Спартака» на «Арене-Химки».
На данный момент клуб рассматривает варианты проведения матча 19-го тура со «Спартаком». Домашней ареной на сезон-2018/19 заявлен стадион «Арена-Химки». При этом существуют сложности - в этот день на нем запланирована другая игра, однако мы надеемся, что достигнем взаимопонимания с руководством стадиона и футбольным клубом «Химки».
Резервным стадионом футбольного клуба «Динамо» является стадион «ВЭБ-Арена», на котором днем ранее, девятого марта, должен пройти матч ЦСКА - «Рубин». По причинам, не зависящим от клуба, 10 марта мы не сможем играть на арене в Петровском парке. Надеемся, что в ближайшее время игровое поле подготовят к будущим матчам.
А так - Динамики уж лучше выбирают, где играть
А так - Динамики уж лучше выбирают, где играть
хотяя.. может, наоборот, плохо?
хотяя.. может, наоборот, плохо?
хотяя.. может, наоборот, плохо?
хотяя.. может, наоборот, плохо?
Лужники: + для болельщиков.
итого 2:1 в пользу Химок, но при любом раскладе напомните ещё раз крючкохвостым про 13.05.18!!!
Лужники: + для болельщиков.
итого 2:1 в пользу Химок, но при любом раскладе напомните ещё раз крючкохвостым про 13.05.18!!!
Дно Тарасовка тем более ))
Дно Тарасовка тем более ))