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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
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Дзюба будет секундантом Волкова в бою с Оверимом

02 марта 2019, 12:20

Пресс-служба РФС опубликовала фотографию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вместе с бойцом смешанных единоборств Александром Волковым. Российскому спортсмену предстоит важный бой, а футболист выступит его секундантом.

Нападающий сборной России Артём Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

 Ранее Дзюба и президент «Зенита» Александр Медведев устроили дуэль пенальтистов.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
   287 / 887
02 марта в 17:46
Дзюба будет столбом стоять внутри ринга, Волков будет целить в Дзюбу и рикошетом от столба в бедолагу Оверима как бы он не пытался увернутся посыпятся удары градом)))
obana777
obana777
   331 / 887
02 марта в 13:55
В какой бочке затычкой не был еще Дзюба?
supafresh
supafresh
   473 / 887
02 марта в 13:50
Ну вот ,как футболист видимо закончился,видосики на ютубе,лыжи,секунданты,челленджи,а играть начнет? бегает мешок мешком
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
02 марта в 13:49
В случае чего может выйти на замену.
wingback
wingback
   174 / 887
02 марта в 13:34
Так и оставьте его в секундантах, на поле-то он полный ноль...
Верг
Верг
   355 / 887
02 марта в 13:05
Лучше бы сел комментировать вместе с губерниевым!
beefs
beefs
   117 / 887
02 марта в 12:54
А Дзюба что то понимает?
Bayern Best
Bayern Best
   108 / 887
02 марта в 12:46
Правильно надо попробовать себя в этом деле. Главное чтобы его случайно не ударили:-).
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 887
02 марта в 12:41
Забивал бы на поле!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
02 марта в 12:31
Дзюба - мегаспортсмен....)))

В лыжах от Шипулина...в ринге с Волковым...на поле с Уралом....

Когда всё успевает ???...))))
NbKA555
NbKA555
   154 / 887
02 марта в 12:27
Страшно за Волкова
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