Дзюба будет секундантом Волкова в бою с Оверимом

02 марта 2019, 12:20

Пресс-служба РФС опубликовала фотографию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вместе с бойцом смешанных единоборств Александром Волковым. Российскому спортсмену предстоит важный бой, а футболист выступит его секундантом.

Нападающий сборной России Артём Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге 😃💪🏻#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/gOEbKlqWWx — Сборная России (@TeamRussia) 2 марта 2019 г.

Ранее Дзюба и президент «Зенита» Александр Медведев устроили дуэль пенальтистов.