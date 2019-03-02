Дзюба будет секундантом Волкова в бою с Оверимом

Пресс-служба РФС опубликовала фотографию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вместе с бойцом смешанных единоборств Александром Волковым. Российскому спортсмену предстоит важный бой, а футболист выступит его секундантом.
Нападающий сборной России Артём Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге 😃💪🏻#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/gOEbKlqWWx— Сборная России (@TeamRussia) 2 марта 2019 г.
Ранее Дзюба и президент «Зенита» Александр Медведев устроили дуэль пенальтистов.
В лыжах от Шипулина...в ринге с Волковым...на поле с Уралом....
Когда всё успевает ???...))))
В лыжах от Шипулина...в ринге с Волковым...на поле с Уралом....
Когда всё успевает ???...))))