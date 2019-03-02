Аллегри рассказал о своем решении удалиться из социальных сетей

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свое решение удалиться из социальных сетей.

Я никогда не был большим поклонником социальных сетей, считаю, что это нормально, что я ушел из них. Это было простое решение.

Я был искренне удивлен тем, что вокруг этого появилось столько шума. Многие думают, что я планировал какую-то стратегию, вел какую-то психологическую войну. Я просто вернулся к нормальной жизни.

Социальные сети - действенный инструмент, но не для всех. Вы видите много проблем и оскорблений, люди прячутся за клавиатурой, все это не имеет никакого отношения ко мне или к футболу.