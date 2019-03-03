«Уфа» вернет болельщикам деньги за билеты после поражения от «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет болельщикам деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру после поражения от московского «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ .

Мне кажется, «Динамо» сегодня выглядело чуть лучше, было напористее. Футбол - он тем и интересен, что все непредсказуемо. Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе.