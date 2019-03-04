Червиченко: «„Спартак“ не будет претендовать на чемпионство»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру «красно-белых».
Что до матча с «Краснодаром», что после него - «Спартак» не может в этом году претендовать на золотые медали. Никакой чемпионской игры «красно-белые» не показывают. Да, команда играет неплохо, но не по-чемпионски. Никаких новых интересных решений пока не видно. Играем во что можем - это так называется. Игроки подобраны хорошего уровня, они показывают свой класс, но не более того. Если не вмешаются потусторонние силы в виде ожидаемых или неожиданных судейских ошибок, то «Спартак» вряд ли может претендовать в этом году на что-либо серьезное. Разве что на Кубок России. Там больше элемент случайности важен, фактор везения, а «Спартак» - команда фартовая. Поэтому в кубковом розыгрыше, может быть, и получится.
На мой взгляд, Кононов пока ничего не улучшил в команде. «Спартак» при Каррере иногда выглядел неплохо, иногда даже очень неплохо. У «красно-белых» хорошие игроки - Зе Луиш, Адриано, молодые футболисты. Это ребята, которые ниже своего уровня играть не могут. Вот и все. А каких-то великолепных тренерских решений я вообще не вижу, не нахожу ничего интересного.
ну а дальше покажет время!
ну а дальше покажет время!
1. Претендовать может любой. Не факт только, что станет.
2. Чтобы стать чемпионом не надо играть хорошо. Надо, чтобы сопреники играли хуже.
3. Ожидаемые судейские ошибки творят не потусторонние силы, а вполне реальные влиятельные люди и арбитры; неожидаемые - только арбитры.
1. Претендовать может любой. Не факт только, что станет.
2. Чтобы стать чемпионом не надо играть хорошо. Надо, чтобы сопреники играли хуже.
3. Ожидаемые судейские ошибки творят не потусторонние силы, а вполне реальные влиятельные люди и арбитры; неожидаемые - только арбитры.
ЖИВИ С ЭТИМ.
ЖИВИ С ЭТИМ.
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
СЛЫШНО С ЛЮБОГО МЕСТА
СЛЫШНО С ЛЮБОГО МЕСТА
1:18 0:7 9333 4 3:10 16 - позор пищевику!
1:18 0:7 9333 4 3:10 16 - позор пищевику!
ВОТ С ЭТИМ ТЕБЕ ТОЧНО ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИТЬ.
ВОТ С ЭТИМ ТЕБЕ ТОЧНО ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИТЬ.