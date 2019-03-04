Червиченко: «„Спартак“ не будет претендовать на чемпионство»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Червиченко: «„Спартак“ не будет претендовать на чемпионство»

вчера, 08:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру «красно-белых».

Что до матча с «Краснодаром», что после него - «Спартак» не может в этом году претендовать на золотые медали. Никакой чемпионской игры «красно-белые» не показывают. Да, команда играет неплохо, но не по-чемпионски. Никаких новых интересных решений пока не видно. Играем во что можем - это так называется. Игроки подобраны хорошего уровня, они показывают свой класс, но не более того. Если не вмешаются потусторонние силы в виде ожидаемых или неожиданных судейских ошибок, то «Спартак» вряд ли может претендовать в этом году на что-либо серьезное. Разве что на Кубок России. Там больше элемент случайности важен, фактор везения, а «Спартак» - команда фартовая. Поэтому в кубковом розыгрыше, может быть, и получится.

На мой взгляд, Кононов пока ничего не улучшил в команде. «Спартак» при Каррере иногда выглядел неплохо, иногда даже очень неплохо. У «красно-белых» хорошие игроки - Зе Луиш, Адриано, молодые футболисты. Это ребята, которые ниже своего уровня играть не могут. Вот и все. А каких-то великолепных тренерских решений я вообще не вижу, не нахожу ничего интересного.

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Все комментарии
korn3512
korn3512
   126 / 887
вчера в 22:59
Червячья губа никак не уймётся...
alexando1974
alexando1974
   519 / 887
вчера в 20:44
тоже мне открыл америку))) и без тебя знаем что в этом году претендовать небудет.
ну а дальше покажет время!
pomor45
pomor45
   172 / 887
вчера в 20:35
Полная ерунда:
1. Претендовать может любой. Не факт только, что станет.
2. Чтобы стать чемпионом не надо играть хорошо. Надо, чтобы сопреники играли хуже.
3. Ожидаемые судейские ошибки творят не потусторонние силы, а вполне реальные влиятельные люди и арбитры; неожидаемые - только арбитры.
Заполярный
Заполярный
   211 / 887
вчера в 20:24
НАДОЕЛА ТЫ МНЕ. 9 - 1
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 20:20
КОГДА ВЫИГРАЕШЬ ТОГДА НАПИШЕШЬ\. А ТАК 6 - 0
7:0
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   211 / 887
вчера в 20:15
7:0
КОГДА ВЫИГРАЕШЬ ТОГДА НАПИШЕШЬ\. А ТАК 6 - 0
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 20:12
6 - 0
7:0
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   211 / 887
вчера в 20:11
Жить тебе, с тем, что болеешь за позор страны!
6 - 0
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 20:10
6 - 0 ОБИДНО - ДА. ЖИВИ С ЭТИМ.
Жить тебе, с тем, что болеешь за позор страны!
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   211 / 887
вчера в 20:04
Федуну тоже по барабану на пищевик :)
6 - 0 ОБИДНО - ДА.
ЖИВИ С ЭТИМ.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 20:03
МНЕ ПО БАРАБАНУ. 6 - 0 ГЛАВНЕЕ
Федуну тоже по барабану на пищевик :)
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   211 / 887
вчера в 20:02
Позор пищевику! сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
МНЕ ПО БАРАБАНУ. 6 - 0 ГЛАВНЕЕ
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 20:01
6 - 0 СЛЫШНО С ЛЮБОГО МЕСТА
Позор пищевику!


сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   211 / 887
вчера в 20:01
Кричи громче с 4 места :)
6 - 0
СЛЫШНО С ЛЮБОГО МЕСТА
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 19:59
6 - 0
Кричи громче с 4 места :)
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   211 / 887
вчера в 19:58
Вечный бестрофейник в Европе!
6 - 0
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   2 / 887
вчера в 19:58
6 - 0
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       211 / 887
    вчера в 19:55
    Это тебе с этим жить, пищевик тебе радости не доставит больше, будут только увеличиваться позоры :)
    6 - 0
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    вчера в 19:54
    НУ И ЖИВИ С ЭТИМ
    Это тебе с этим жить, пищевик тебе радости не доставит больше, будут только увеличиваться позоры :)
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       211 / 887
    вчера в 19:53
    Ахаха, отголосок из прошлого века :) 1:18 0:7 9333 4 3:10 16 - позор пищевику!
    НУ И ЖИВИ С ЭТИМ
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    вчера в 19:52
    СПАРТАК ЦСКА 6 - 0 ВОТ С ЭТИМ ТЕБЕ ТОЧНО ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИТЬ.
    Ахаха, отголосок из прошлого века :)
    1:18 0:7 9333 4 3:10 16 - позор пищевику!
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       211 / 887
    вчера в 19:50
    Сам то помнишь, как пищевик с Тулой сыграл? Пищевик - вечный бестрофейник в Европе, живи с этим всю жизнь :)
    СПАРТАК ЦСКА 6 - 0
    ВОТ С ЭТИМ ТЕБЕ ТОЧНО ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИТЬ.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    вчера в 19:46
    С ТОБОЙ ОБЩАТЬСЯ, ЧТО ПРОТИВ ВЕТРА ПИСАТЬ. ОПЯТЬ СТАРАЕШЬСЯ ГАДОСТЬ НАПИСАТЬ.АРСЕНАЛ - ЦСКА 2 - 0. ЖИВИ С ЭТИМ ВСЮ НЕДЕЛЮ
    Сам то помнишь, как пищевик с Тулой сыграл? Пищевик - вечный бестрофейник в Европе, живи с этим всю жизнь :)
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       211 / 887
    вчера в 19:40
    Статья написанная на соккере :))) Тут даже федунбот "король фарер и андорр" пишет статьи :)
    С ТОБОЙ ОБЩАТЬСЯ, ЧТО ПРОТИВ ВЕТРА ПИСАТЬ. ОПЯТЬ СТАРАЕШЬСЯ ГАДОСТЬ НАПИСАТЬ.АРСЕНАЛ - ЦСКА 2 - 0. ЖИВИ С ЭТИМ ВСЮ НЕДЕЛЮ
    серый1925
    серый1925
       439 / 887
    вчера в 19:36
    слабаки
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    вчера в 19:35
    Чем то обиженный игрок может что угодно наговорить. Факт только Титов. У вас факт Еременко. И почему ты думаешь, что написанное Ващуком правда, а статья написанная на соккере ложь
    Статья написанная на соккере :))) Тут даже федунбот "король фарер и андорр" пишет статьи :)
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       211 / 887
    вчера в 19:32
    Ты не догоняешь что ли? Статью может кто угодно написать и про что угодно, а есть факты (дисква Егора) и слова ВАШЕГО игрока, а не бабушек у подъезда :)
    Чем то обиженный игрок может что угодно наговорить. Факт только Титов. У вас факт Еременко. И почему ты думаешь, что написанное Ващуком правда, а статья написанная на соккере ложь
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    вчера в 19:27
    ДЕЛО ТВОЕ ХОЧЕШЬ ВЕРЬ, ХОЧЕШЬ НЕТ. Я ПОНИМАЮ ЧТО ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ В ЭТО ВЕРИТЬ, НО ЭТО ТАК. ЭТУ СТАТЬЮ Я ПРОЧИТАЛ НЕ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ПРОШЛО. Я НЕ НАПИСАЛ БЫ ПРО ДЗАГУ, ЕСЛИ БЫ ВЫ НЕ ДОСТАЛИ СВОИМ БОРМАНТАНОМ. ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО БУМЕРАНГ. ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ.ТАК ЛЮБАЯ ВАША ГАДОСТЬ НАПИСАННАЯ ПРО СПАРТАК МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
    Ты не догоняешь что ли? Статью может кто угодно написать и про что угодно, а есть факты (дисква Егора) и слова ВАШЕГО игрока, а не бабушек у подъезда :)
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       211 / 887
    вчера в 19:24
    Ясно все с тобой, придумываешь сплетни и собираешь, а Ващук (ваш игрок, а не сплетники федунботы), конкретно сказал, что пищевик весь под бромантаном был :)
    ДЕЛО ТВОЕ ХОЧЕШЬ ВЕРЬ, ХОЧЕШЬ НЕТ. Я ПОНИМАЮ ЧТО ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ В ЭТО ВЕРИТЬ, НО ЭТО ТАК. ЭТУ СТАТЬЮ Я ПРОЧИТАЛ НЕ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ПРОШЛО. Я НЕ НАПИСАЛ БЫ ПРО ДЗАГУ, ЕСЛИ БЫ ВЫ НЕ ДОСТАЛИ СВОИМ БОРМАНТАНОМ. ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО БУМЕРАНГ. ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ.ТАК ЛЮБАЯ ВАША ГАДОСТЬ НАПИСАННАЯ ПРО СПАРТАК МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    вчера в 19:11
    ЧИТАЙ СОККЕР ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ, А НЕ ЗАГОЛОВКИ О СПАРТАКЕ, ГДЕ МОЖНО ГАДОСТЯМИ ОТПИСАТЬСЯ
    Ясно все с тобой, придумываешь сплетни и собираешь, а Ващук (ваш игрок, а не сплетники федунботы), конкретно сказал, что пищевик весь под бромантаном был :)
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