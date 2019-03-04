Червиченко: «„Спартак“ не будет претендовать на чемпионство»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру «красно-белых».

Что до матча с «Краснодаром», что после него - «Спартак» не может в этом году претендовать на золотые медали. Никакой чемпионской игры «красно-белые» не показывают. Да, команда играет неплохо, но не по-чемпионски. Никаких новых интересных решений пока не видно. Играем во что можем - это так называется. Игроки подобраны хорошего уровня, они показывают свой класс, но не более того. Если не вмешаются потусторонние силы в виде ожидаемых или неожиданных судейских ошибок, то «Спартак» вряд ли может претендовать в этом году на что-либо серьезное. Разве что на Кубок России. Там больше элемент случайности важен, фактор везения, а «Спартак» - команда фартовая. Поэтому в кубковом розыгрыше, может быть, и получится.

На мой взгляд, Кононов пока ничего не улучшил в команде. «Спартак» при Каррере иногда выглядел неплохо, иногда даже очень неплохо. У «красно-белых» хорошие игроки - Зе Луиш, Адриано, молодые футболисты. Это ребята, которые ниже своего уровня играть не могут. Вот и все. А каких-то великолепных тренерских решений я вообще не вижу, не нахожу ничего интересного.