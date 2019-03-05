ГлавнаяНовости

Клопп: «Сезон еще не закончился, мы не сдадимся»

вчера, 11:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил положение команды в таблице. 

«Ливерпуль» в последнем туре сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) и теперь потерял лидерство, отставая от «Ман Сити» на одно очко.

Мы остаемся позитивными - как мы можем унывать? Впереди еще много игр. Мы оказались на вершине благодаря стабильности. Нужно доводить игры до логического конца, что мы делали в этом сезоне очень часто, но не в матче с «Эвертоном». 

Положение в таблице немного изменилось, теперь мы вторые, а «Сити» - первый. Но сезон еще не закончился, и мы не сдадимся.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии3
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии6
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии5
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 13:06
Держитесь крепко за второе место.
lawr19730
lawr19730
   547 / 933
вчера в 12:50
Когда сезон закончится, очкарик будет поздравлять Сити с чемпионством)))
vastudio
vastudio
   305 / 933
вчера в 12:16
Да не немного, а серьёзно изменилось, на 8 очков.Это мало?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 12:04
Снова останетесь без трофеев.
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 11:39
Но и силы уже не те, что были.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100