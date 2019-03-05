Клопп: «Сезон еще не закончился, мы не сдадимся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил положение команды в таблице.

«Ливерпуль» в последнем туре сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) и теперь потерял лидерство, отставая от «Ман Сити» на одно очко.

Мы остаемся позитивными - как мы можем унывать? Впереди еще много игр. Мы оказались на вершине благодаря стабильности. Нужно доводить игры до логического конца, что мы делали в этом сезоне очень часто, но не в матче с «Эвертоном».

Положение в таблице немного изменилось, теперь мы вторые, а «Сити» - первый. Но сезон еще не закончился, и мы не сдадимся.