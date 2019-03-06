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«Реал» потерпел четвертое поражение подряд на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 08:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Реал» накануне разгромно уступил «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) и таким образом потерпел четвертое поражение кряду на «Сантьяго Бернабеу». До этого «сливочные» дома проиграли «Жироне» (1:2) и дважды «Барселоне» (0:3; 0:1).

В последний раз подобная серия была у «Реала» 15 лет назад - в 2004 году команда в период с апреля по май уступила дома «Осасуне», «Барселоне», «Мальорке» и «Реалу Сосьедад». На тренерском мостике «сливочных» тогда был Карлуш Кейруш.

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kust07
kust07
   249 / 981
вчера в 16:36
Вот и закончилась эра Реала
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 14:43
Но им еще не удалось повторить рекорд спартака 1-18.
Санчо Панса
Санчо Панса
   126 / 981
вчера в 13:38
Мда, все в итоге повторяется....Хотя тогда состав мадридского Реала был еще более звездный, чем сейчас. Плохие времена случаются почти у каждого клуба!
Colchoneros
Colchoneros
   34 / 981
вчера в 11:58
Так держать!
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 11:50
Очередное унижение на Сантьяго Бернабеу!!!
А Рамос фильм про себя любимого снимает во время матча и ему по... на Реал, на болел, он сам себе "король".
viv
viv ответил 25процентный клоун
   66 / 981
вчера в 11:05
Этой победой над Реалом 0:3 будем гордиться вечно....
Ну а вы не забывайте позорный антирекорд 0 :7 от Ливерпуля...
viv
viv
   66 / 981
вчера в 11:03
А до этого Реал проиграл 0:3 ЦСКА....
Alex12357
Alex12357
   576 / 981
вчера в 10:39
Реалу вчера не хватало Пепе и Рамоса ,игроков которые могли звиздануть игрокам Аякса,и тем мало бы не показалось,с помощью судьи Аякс хамил и всё прощалось,нарушений в штрафной Аякса судья не замечал ,короче Реал сделал судья!
shur
shur
   604 / 981
вчера в 09:40
...ну что же,ждём перезагрузки,без кросссов и бейлов,спасибо за историю,
но ваше время ребята закончилось!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 09:39
А армейцы гордились победами над этим Реалом))))/)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 09:31
Барса Барса Барса Барса Барса 💪💪💪💪
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 09:30
2004 год. Так называемый Галактикос реальки.
Традиции)) 😂😂
Позорники.
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 09:26
Без Роналду это не королевский, а дворовый клуб.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   325 / 981
вчера в 09:23
Особенно преуспела Каталония.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 09:16
Просто позорит Солари великий клуб.
starche
starche
   165 / 981
вчера в 09:16
Неплохое достижение маргариновых! Так и продолжайте!
drug01
drug01
   129 / 981
вчера в 09:06
У меня нет слов.....
3ton
3ton
   43 / 981
вчера в 08:59
Без VAR Реал бы выиграл 4 матча с 4 пеналями и 4 голами из офсайда 🤣
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