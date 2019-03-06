«Реал» потерпел четвертое поражение подряд на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 08:52

«Реал» накануне разгромно уступил «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) и таким образом потерпел четвертое поражение кряду на «Сантьяго Бернабеу». До этого «сливочные» дома проиграли «Жироне» (1:2) и дважды «Барселоне» (0:3; 0:1).

В последний раз подобная серия была у «Реала» 15 лет назад - в 2004 году команда в период с апреля по май уступила дома «Осасуне», «Барселоне», «Мальорке» и «Реалу Сосьедад». На тренерском мостике «сливочных» тогда был Карлуш Кейруш.