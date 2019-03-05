«Реал» - «Аякс»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Аякса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас, Бензема, Винисиус Жуниор
«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене, Зийех, Тадич, Нерес
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом матче «Реал» победил со счетом 2:1.
Только Путин может вмешаться,но не в этом случае.
Только Путин может вмешаться,но не в этом случае.
Нету свистка и два флажка .
В Амстердаме были написаны
Нету свистка и два флажка .
В Амстердаме были написаны