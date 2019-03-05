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«Реал» - «Аякс»: стартовые составы

вчера, 22:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Аякса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас, Бензема, Винисиус Жуниор

«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене, Зийех, Тадич, Нерес

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

В первом матче «Реал» победил со счетом 2:1.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 933
сегодня в 00:35
Король не знал,что оказался голым
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 933
вчера в 23:52
Брых что то брыХается, может хочет доплату получить в перерыве?
time out
time out
   24 / 933
вчера в 23:21
Судья под каким номером играет у "сливочного" недоразумения? Что-то забыли указать.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Брулин
   157 / 933
вчера в 23:07
В составе Реала почему-то не указаны судьи.
рояль в ауте))))))) это только начало халвисты)))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dimagas1
   168 / 933
вчера в 23:04
Аяксу тупо ничего не светит.Кто в здравом уме и одновременно не сектант реально считает что они победят 0:2,1:3 и так дальше?
всякое может случиться,но даже Юву не пустили на барнабэу, тем более Аякс. попытка не пытка,надо стараться.
Только Путин может вмешаться,но не в этом случае.
Sunny.
Sunny.
   120 / 933
вчера в 22:56
удачи Аяксу
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   357 / 933
вчера в 22:43
Реал Чемпион!!Кто не с нами,тот гвидон!!Слава Реалу!!Королевскому клубу Слава!!
Sergey Z
Sergey Z
   260 / 933
вчера в 22:32
Удачи Аяксу!!!
ABir
ABir
   217 / 933
вчера в 22:24
Реал должен реально реабилитироваться перед своими болельщиками за последние неудачи
dimagas1
dimagas1
   279 / 933
вчера в 22:18
Аяксу тупо ничего не светит.Кто в здравом уме и одновременно не сектант реально считает что они победят 0:2,1:3 и так дальше?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   40 / 933
вчера в 22:17
Удачи Аяксу против судейского корпуса
3ton
3ton ответил Брулин
   45 / 933
вчера в 22:17
Тоже заметил .
Нету свистка и два флажка .
В Амстердаме были написаны
vinyardrip
vinyardrip ответил Брулин
   457 / 933
вчера в 22:15
В составе Реала почему-то не указаны судьи.
Опять про барсефану.. Ну сколько можно. Нету сегодня голубо-красных
cielo notturno
cielo notturno
   243 / 933
вчера в 22:10
А где Бейл? Или он уехал домой не дождавшись начала матча?
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 933
вчера в 22:10
Удачи Аякс!
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   157 / 933
вчера в 22:10
у аякса состав приличный в отличии от некоторых
Брулин
Брулин
   71 / 933
вчера в 22:09
В составе Реала почему-то не указаны судьи.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   62 / 933
вчера в 22:08
Реалу победы!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 22:06
Аяксу удачи.
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