Канчельскис: «У „Ман Юнайтед“ возвращается „Ферги-тайм“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов английской команды с ПСЖ.
У «Юнайтед» было много великих побед, эта одна из таких. Она отлично скажется на всех: на клубе, болельщиках, игроках, Сульшере. После плохого старта в чемпионате команда преобразилась и заиграла в другой футбол. Прекрасная победа над хорошим соперником.
В каком-то смысле «Ферги-тайм» возвращается. Чувствуется тот дух, отношение к эмблеме. Видно, что футболисты играют за клуб, а не за деньги. Но, если смотреть глобально, полного доминирования в английском футболе от «Юнайтед» вряд ли можно ожидать. Время всё покажет и расставит на свои места.
«Манчестеру» стоит рискнуть и подписать контракт с Сульшером, не всегда нужно выбирать громкие имена. Мойес, очень известное имя в Англии, провалил свой отрезок в клубе. Ван Гал пришёл — тоже не получилось. При Моуринью команда выиграла несколько турниров, но такого красивого футбола, как сейчас, мы от неё не видели.
Сульшера повезло. Но когда тренер не верит в свою команду футболисты тоже не будут верить и они до матча проиграют. Я лично не верил в такое особенно когда удалили Погба в прошлом матче.
Сульшера повезло. Но когда тренер не верит в свою команду футболисты тоже не будут верить и они до матча проиграют. Я лично не верил в такое особенно когда удалили Погба в прошлом матче.
Гегемонию не прервал полностью, но Реал чуть получше начал действовать, да и лигу всётаки разок взял.
Сульшер мог сколько угодно говорить, но ему просто повезло. Ты же не думаешь что если говорить о победе удача увеличится))
Гегемонию не прервал полностью, но Реал чуть получше начал действовать, да и лигу всётаки разок взял.
Сульшер мог сколько угодно говорить, но ему просто повезло. Ты же не думаешь что если говорить о победе удача увеличится))
А ведь фанаты МЮ насмехаются над Ливерпулем именно по этой причине.
А ведь фанаты МЮ насмехаются над Ливерпулем именно по этой причине.
Так что в ЛЧ он принёс пользу команде. Плюс его брали не только под ЛЧ, его брали для того чтобы попробовать Гегемонию Барсы на внутренней арене прекратить.
Так что в ЛЧ он принёс пользу команде. Плюс его брали не только под ЛЧ, его брали для того чтобы попробовать Гегемонию Барсы на внутренней арене прекратить.
Надо эту палочку - выручалочку оставлять - определенно!!!
Надо эту палочку - выручалочку оставлять - определенно!!!