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Канчельскис: «У „Ман Юнайтед“ возвращается „Ферги-тайм“»

вчера, 15:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов английской команды с ПСЖ.

У «Юнайтед» было много великих побед, эта одна из таких. Она отлично скажется на всех: на клубе, болельщиках, игроках, Сульшере. После плохого старта в чемпионате команда преобразилась и заиграла в другой футбол. Прекрасная победа над хорошим соперником. 

В каком-то смысле «Ферги-тайм» возвращается. Чувствуется тот дух, отношение к эмблеме. Видно, что футболисты играют за клуб, а не за деньги. Но, если смотреть глобально, полного доминирования в английском футболе от «Юнайтед» вряд ли можно ожидать. Время всё покажет и расставит на свои места. 

«Манчестеру» стоит рискнуть и подписать контракт с Сульшером, не всегда нужно выбирать громкие имена. Мойес, очень известное имя в Англии, провалил свой отрезок в клубе. Ван Гал пришёл — тоже не получилось. При Моуринью команда выиграла несколько турниров, но такого красивого футбола, как сейчас, мы от неё не видели.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Artuom
   330 / 1029
вчера в 18:02
Но по факту он не выиграл лч даже в финале не был. так что с этой задачей он не справился.



Сульшера повезло. Но когда тренер не верит в свою команду футболисты тоже не будут верить и они до матча проиграют. Я лично не верил в такое особенно когда удалили Погба в прошлом матче.
Artuom
Artuom ответил ЦСКА 06
   206 / 1029
вчера в 17:56
Какая разница клубу уровня барсы и реала вылетать в 1/8 или 1/2 ? Гегемонию он не прервал реал в основном проигрывал эль Классико был проигрыш 5-0. Скандалы с касом. Помнишь в лч реал с барсоц встретились. ? Первый матч реал проиграл 2-0 а моур сказал что реалы не отыграть во втором матче. Он заранее сдался тогда а Сульшера всю неделю говорил что мы рассчитываем на победу хотя у него отсутствовало 10 игроков
Да нет, большая разница вылететь в 1/8 от Лиона или Ромы... и вылететь в 1/2 от Барсы или Баварии. В первом случае вылет от клубы ниже классом, а во втором от такой же сильной команды.

Гегемонию не прервал полностью, но Реал чуть получше начал действовать, да и лигу всётаки разок взял.

Сульшер мог сколько угодно говорить, но ему просто повезло. Ты же не думаешь что если говорить о победе удача увеличится))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Artuom
   330 / 1029
вчера в 17:53
Я не говорю годами. Конечно не выигрывать титул апл почти 30 лет стыдно для такой команды как ливерпуль.плэтому и смеемся. Я говорю конкретно за последние 3 года Ливерпуль без титулов намного интереснее чем любимый клуб мю с второсортными титулами но м постоянными разборками внутри команды и с ужасной игрой
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Artuom
   330 / 1029
вчера в 17:48
Какая разница клубу уровня барсы и реала вылетать в 1/8 или 1/2 ? Гегемонию он не прервал реал в основном проигрывал эль Классико был проигрыш 5-0. Скандалы с касом. Помнишь в лч реал с барсоц встретились. ? Первый матч реал проиграл 2-0 а моур сказал что реалы не отыграть во втором матче. Он заранее сдался тогда а Сульшера всю неделю говорил что мы рассчитываем на победу хотя у него отсутствовало 10 игроков
Artuom
Artuom ответил ЦСКА 06
   206 / 1029
вчера в 17:44
Вот например в прошлом году Ливерпуль играл красиво но ничего не выиграл. Это я лучше считаю чем играть ужасно и выиграть второсортные турниры
Ну чтож... посмотрим что выскажете если МЮ будет играть красиво, но как Ливерпуль годами ничего не выигрывать))
А ведь фанаты МЮ насмехаются над Ливерпулем именно по этой причине.
Artuom
Artuom ответил ЦСКА 06
   206 / 1029
вчера в 17:43
Ну с Реалом он выиграл одну Ла лигу и по-моему один кубок Испании а лч провалились 3 года подряд хотя его брали именно по лч. Были скандалы в команде. В Челси первый сезон стали чемпионами а в следующем чуть в чемпионшип не попали игроки слили его опять же из за скандалов. В мю выиграл Ле, кубок и и один раз второе место в апл. Стабильности нигде нету. Хотя с деньгами у него ни в одном из этих клубов не было
Моур вытащил Реал из уже казалось бы постоянной 1/8 финала. Каждый раз в полуфинале проигрывали.
Так что в ЛЧ он принёс пользу команде. Плюс его брали не только под ЛЧ, его брали для того чтобы попробовать Гегемонию Барсы на внутренней арене прекратить.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Artuom
   330 / 1029
вчера в 17:42
Вот например в прошлом году Ливерпуль играл красиво но ничего не выиграл. Это я лучше считаю чем играть ужасно и выиграть второсортные турниры
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Artuom
   330 / 1029
вчера в 17:40
Ну с Реалом он выиграл одну Ла лигу и по-моему один кубок Испании а лч провалились 3 года подряд хотя его брали именно по лч. Были скандалы в команде. В Челси первый сезон стали чемпионами а в следующем чуть в чемпионшип не попали игроки слили его опять же из за скандалов. В мю выиграл Ле, кубок и и один раз второе место в апл. Стабильности нигде нету. Хотя с деньгами у него ни в одном из этих клубов не было
Artuom
Artuom ответил ЦСКА 06
   206 / 1029
вчера в 17:35
Он ставит игру на контратаках но у него ничего не получается. У него это получалось в интере 2010 году а после этого у него плохо играют команды его и реал и Челси и мю провалились хотя титулы он маленько выигрывал
Ну так если выигрывал титулы как можно говорить провалились?? А если МЮ будет играть в каждом матче красиво, но в следующие сезоны не выиграет титулы - это не будет называться провалились?))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Artuom
   330 / 1029
вчера в 17:33
Он ставит игру на контратаках но у него ничего не получается. У него это получалось в интере 2010 году а после этого у него плохо играют команды его и реал и Челси и мю провалились хотя титулы он маленько выигрывал
hohoл
hohoл
   617 / 1029
вчера в 16:47
Да, повезло, но везет сильнейшим!
Artuom
Artuom ответил ЦСКА 06
   206 / 1029
вчера в 16:41
Футбол Жозе это скандалы расследование интриги и игра от обороны которая пропускает больше всех. А в команде Сульшера есть результат есть хоть какая-то игра есть везение и самое главное в команде очень хорошая атмосфера
Но именно Моур ставит игру на контрах и т.п. Именно на это и обратили внимание.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил evge78
   330 / 1029
вчера в 16:22
Футбол Жозе это скандалы расследование интриги и игра от обороны которая пропускает больше всех. А в команде Сульшера есть результат есть хоть какая-то игра есть везение и самое главное в команде очень хорошая атмосфера
ошалевший
ошалевший
   487 / 1029
вчера в 15:47
быстро переобулся прибалт,лучше б молчал
evge78
evge78
   408 / 1029
вчера в 15:40
Юнайтед в первом матче с ПСЖ играл в футбол Сульшера-Фергюсона, результат - 0:2. Потом сделали работу над ошибками, поменяли модель на ту, которой их учил Жозе, результат - гол уже на второй минуте. Показательно - чей футбол лучше. Эхо Великого Жозе ещё долго звучать в клубе))
борька
борька
   174 / 1029
вчера в 15:29
Кураж пойман,так и нужно продолжать! С Верблюжатниками разобрались круто!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 15:26
От добра добра не ищут!!!
Надо эту палочку - выручалочку оставлять - определенно!!!
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 15:12
да и сам мю возвращается...
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