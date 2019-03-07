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Головин: «Надеюсь, буду больше забивать»

вчера, 15:42

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей результативности.

Согласен ли, что способен забивать больше? Понятно, что это первый сезон, первая половина была сложной для меня и команды. Надеюсь, буду больше забивать. Может, в следующем сезоне моя статистика будет гораздо лучше.

Я привык к городу, зимой здесь много условий для тренировок. Уезжать на сборы, как в России, не нужно. Состояние поля хорошее, можно тренироваться и играть.

Ранее Головин рассказал о своей последней травме.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 17:59
Ждём голов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 1029
вчера в 16:15
Одну вьюшечку разбили на полмешка темок.
А по делу - он летом будет выревлен гинером обратно, в аренду...
Abverin
Abverin
   71 / 1029
вчера в 15:55
Каждый твой гол приносит непоправимые страдания пупсикам, не убивай их.
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 1029
вчера в 15:53
Ждем
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