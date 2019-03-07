Головин: «Надеюсь, буду больше забивать»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей результативности.

Согласен ли, что способен забивать больше? Понятно, что это первый сезон, первая половина была сложной для меня и команды. Надеюсь, буду больше забивать. Может, в следующем сезоне моя статистика будет гораздо лучше.



Я привык к городу, зимой здесь много условий для тренировок. Уезжать на сборы, как в России, не нужно. Состояние поля хорошее, можно тренироваться и играть.