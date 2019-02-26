Ярошик: «Комличенко наколотил уже 20 мячей, а ведь впереди ещё много туров»

Экс-игрок ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением о российском форварде «Млады Болеслав» Николае Комличенко, который сейчас является лучшим бомбардиром чешского чемпионата с 20 голами в 21 матче.

Комличенко – хороший форвард, который очень полезен своей команде. Он наколотил уже 20 мячей – такое случается в чемпионате Чехии далеко не каждый сезон. А ведь впереди ещё много туров. Честно говоря, меня удивило, что он не перешёл в другой клуб уже зимой. Вероятно, потенциальные покупатели хотят посмотреть, может ли Николай Комличенко держать стабильный уровень результативности на протяжении всего сезона.