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Головин: «Я особо не обращаю внимания на критику, это нормальное явление»

вчера, 15:34

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей адаптации в рядах европейского клуба.

Отношения с другими игроками хорошие, большинство знает английский, пока говорю на нём, но учу французский и что-то понимаю. Более 20 уроков уже провёл по полтора часа, стараюсь больше уделять этому времени, говорить сложно, но понимаю тренера и партнёров – это важный фундамент.

Друзья есть – с кем-то сходили поужинать вместе, с кем-то больше общаемся, так что адаптационный период проходит. Русский владелец – это плюс. Рыбовловлев переживает за клуб, ему пришлось сделать ряд непростых решений, шли в зоне вылета – решения оказались правильными, мы уже не в зоне вылета, лично для меня это приятно. Мы встречались, говорили с ним про адаптацию, позицию на поле.

Что самое сложное в Лиге 1? Я бы сказал, что все аспекты здесь выше, чем в РПЛ, где я привык играть. Меньше времени для принятия решений, нужно расти в каждом аспекте, чтобы выглядеть лучше. Я особо не обращаю внимания на критику, это нормальное явление. Когда восхваляют, тоже не обращаю внимания – просто работаю, как всегда.

Ранее Головин рассказал о своей последней травме.

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Все комментарии
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 16:13
Головин в Монако один из лучших.
Питермен
Питермен
   74 / 1029
вчера в 15:37
Молодец, смысл на федунботов обращать внимание
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