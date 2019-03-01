Дьяков: «В минском „Динамо“ очень интересные тренировки»

Российский защитник Виталий Дьяков прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо».

У меня был вариант из Российской Премьер-Лиги, но с этим клубом я слишком долго находился в режиме ожидания, а времени ждать уже не было. Также поступило несколько предложений из ФНЛ , но их я рассматривал как совсем крайний вариант. Для меня было важно играть в высшей лиге, я доволен тем, как завершилась ситуация с продолжением моей карьеры. Меня сюда позвали и, главное, ждали.

Я сам не знал, в каком состоянии нахожусь, так как давно не тренировался с командой, про официальные матчи даже не говорю, они были очень давно. Сейчас нужно вернуться в футбол и продолжать развиваться. Надеюсь, всё получится у команды и у меня в частности. На сегодняшний день мне всё очень нравится: коллектив, тренер. И главное, чтобы в дальнейшем всё так же продолжалось.

Роман Пилипчук? Я о нем слышал очень много положительных отзывов из России как от футболистов, так и от прессы. Получилось то, что я ожидал: очень интересные тренировки, много внимания уделяется тактике. Все упражнения построены на работе с мячом, без него никакой беготни не происходит.