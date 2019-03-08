Попов: «Я не стал бы хоронить „Зенит“ раньше времени»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.
Естественно, жалко, что проиграли. Как-то без шансов получилось. Пропустили один гол, потом сравняли счёт. Казалось, теперь вот-вот всё наладится, но второй пропущенный мяч поставил «Зенит» в тупик, и команда не смогла перестроиться. А «Вильярреал», наоборот, дальше стал уверенно контролировать игру и забил третий мяч. Питерцы проиграли справедливо и по делу, с этим не поспоришь. Если взять статистику, то по ударам по воротам испанцы имели преимущество почти в два раза.
Причины поражения? Со стороны точно не скажешь, можно только догадываться и предполагать. Для верной оценки надо находиться внутри команды и видеть всё изнутри. Но тут целый комплекс причин. Мне кажется, питерцы выглядели уставшими, они не показали хорошего движения. Не было игрового ритма, всё как-то в одном темпе.
На выезде будет очень мало шансов. Хотя… Если сыграть в Испании, как «Манчестер Юнайтед» во Франции против ПСЖ, то реально проходить дальше (смеётся). Причём «Зенит» - непредсказуемая команда, так что в ответном матче может быть всякое. Поэтому я не стал бы хоронить питерский клуб раньше времени.
После 4:0 в Минске тоже никто не верил в Зенит (за исключением самых преданных и прозорливых).
После 4:0 в Минске тоже никто не верил в Зенит (за исключением самых преданных и прозорливых).
"То, что мертво, умереть не может"
HBO . «Игра престолов»
Но не будем посыпать голову пеплом....негодовать и расстраиваться.....
Я думаю многих,если не всех удивил результат данной встречи....точнее не результат а полное отсутствие игры у Зенита.....который только ленивый не записал в фавориты.....
Не буду использовать бессмысленные шаблонные фразы...
Скажу проще - "Хватит заниматься ерундой,точка невозврата пройдена,пора заканчивать удивлять всех бесхарактерностью и раздолбайством"
"То, что мертво, умереть не может"
HBO . «Игра престолов»
Но не будем посыпать голову пеплом....негодовать и расстраиваться.....
Я думаю многих,если не всех удивил результат данной встречи....точнее не результат а полное отсутствие игры у Зенита.....который только ленивый не записал в фавориты.....
Не буду использовать бессмысленные шаблонные фразы...
Скажу проще - "Хватит заниматься ерундой,точка невозврата пройдена,пора заканчивать удивлять всех бесхарактерностью и раздолбайством"
Что опять устал.
Что опять устал.
Либо никак
Либо никак
но ждать не долго уже
но ждать не долго уже
стыдно за бомжей там еще предпоследняя команда треху минимум положит клоуну
стыдно за бомжей там еще предпоследняя команда треху минимум положит клоуну