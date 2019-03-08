Попов: «Я не стал бы хоронить „Зенит“ раньше времени»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

Естественно, жалко, что проиграли. Как-то без шансов получилось. Пропустили один гол, потом сравняли счёт. Казалось, теперь вот-вот всё наладится, но второй пропущенный мяч поставил «Зенит» в тупик, и команда не смогла перестроиться. А «Вильярреал», наоборот, дальше стал уверенно контролировать игру и забил третий мяч. Питерцы проиграли справедливо и по делу, с этим не поспоришь. Если взять статистику, то по ударам по воротам испанцы имели преимущество почти в два раза.

Причины поражения? Со стороны точно не скажешь, можно только догадываться и предполагать. Для верной оценки надо находиться внутри команды и видеть всё изнутри. Но тут целый комплекс причин. Мне кажется, питерцы выглядели уставшими, они не показали хорошего движения. Не было игрового ритма, всё как-то в одном темпе.