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Попов: «Я не стал бы хоронить „Зенит“ раньше времени»

вчера, 08:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

Естественно, жалко, что проиграли. Как-то без шансов получилось. Пропустили один гол, потом сравняли счёт. Казалось, теперь вот-вот всё наладится, но второй пропущенный мяч поставил «Зенит» в тупик, и команда не смогла перестроиться. А «Вильярреал», наоборот, дальше стал уверенно контролировать игру и забил третий мяч. Питерцы проиграли справедливо и по делу, с этим не поспоришь. Если взять статистику, то по ударам по воротам испанцы имели преимущество почти в два раза.

Причины поражения? Со стороны точно не скажешь, можно только догадываться и предполагать. Для верной оценки надо находиться внутри команды и видеть всё изнутри. Но тут целый комплекс причин. Мне кажется, питерцы выглядели уставшими, они не показали хорошего движения. Не было игрового ритма, всё как-то в одном темпе.

На выезде будет очень мало шансов. Хотя… Если сыграть в Испании, как «Манчестер Юнайтед» во Франции против ПСЖ, то реально проходить дальше (смеётся). Причём «Зенит» - непредсказуемая команда, так что в ответном матче может быть всякое. Поэтому я не стал бы хоронить питерский клуб раньше времени.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   245 / 1052
вчера в 16:52
Пустые слова.
kust07
kust07
   246 / 1052
вчера в 13:58
С Зенитом все ясно никакого стимула в ответной игре нет.Можно даже никуда не ехать остаться дома
Т34
Т34
   23 / 1052
вчера в 12:06
Хоронить зенит надо вовремя, а то последствия будут неприятные. Но, бомжам не привыкать.
Leningrad 84
Leningrad 84
   243 / 1052
вчера в 12:05
Соглашусь с Денисом - в ответном матче может быть всякое...
После 4:0 в Минске тоже никто не верил в Зенит (за исключением самых преданных и прозорливых).
Byvaliy
Byvaliy
   156 / 1052
вчера в 11:49
Свиньи, даже со всех своих четвертых мест учат как выигрывать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 11:26
Первое что пришло на ум :
"То, что мертво, умереть не может"
HBO . «Игра престолов»

Но не будем посыпать голову пеплом....негодовать и расстраиваться.....
Я думаю многих,если не всех удивил результат данной встречи....точнее не результат а полное отсутствие игры у Зенита.....который только ленивый не записал в фавориты.....

Не буду использовать бессмысленные шаблонные фразы...
Скажу проще - "Хватит заниматься ерундой,точка невозврата пройдена,пора заканчивать удивлять всех бесхарактерностью и раздолбайством"
grazie100
grazie100 ответил Заполярный
   682 / 1052
вчера в 11:19
Спартак аки голубь сейчас высоко в полёте и одаривает победным помё...м головы своих болельщиков .
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 1052
вчера в 10:43
Хорошо,похороним своевременно.
Заполярный
Заполярный
   217 / 1052
вчера в 10:16
Попов. Может зенит устал.
Что опять устал.
Colchoneros
Colchoneros
   22 / 1052
вчера в 09:47
Зенита никогда не отыграться!
FROBI
FROBI ответил Озеров
   724 / 1052
вчера в 09:43
О "покойниках" либо хорошо Либо никак
А как о никаких покойниках? )
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 09:43
Дело хозяйское. А у меня уже венок стоит на кухне. Готовлю аплодисменты к траурной церемонии )
Переписанный
Переписанный
   160 / 1052
вчера в 09:40
Конь мазу тянет за бомжей. А бомжи вспоминают не Спартак и его неудачи, а рекордсмена-43 карточный домик.
fanilich
fanilich
   664 / 1052
вчера в 09:38
Игра которую показал Зенит ни кому не понравилась,вопрос почему такая не внятная игра с командой на выживании в Испании тоже не имеет ответа для многих
shlomo
shlomo
   148 / 1052
вчера в 09:35
К очень большому сожалению, Зенит это не МЮ и такого "подвига" не будет....:((((
Литейный 4
Литейный 4 ответил Озеров
   1 / 1052
вчера в 09:31
О "покойниках" либо хорошо Либо никак
Это напрямую относится к свиньям. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1052
вчера в 09:31
Теоретически Зенит может накидать трешку в Испании, но ведь блин ошибутся, хоть один раз, но привезут.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 09:18
Нет, поезд ушёл.
Озеров
Озеров
   439 / 1052
вчера в 09:17
О "покойниках" либо хорошо

Либо никак
lobsterdam
lobsterdam ответил Zenit_84
   109 / 1052
вчера в 08:54
Вильярреал не Минское Динамо. Да и играть придется в гостях
зато в Испанию съездят, погреются на солнышке, впрочем их этим не удивишь.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   348 / 1052
вчера в 08:48
Вот только не надо его эксгумировать.
mihaluch
mihaluch
   131 / 1052
вчера в 08:48
Наверное со "Спартака" пример взяли, лигу слить и в чемпионы России.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   139 / 1052
вчера в 08:23
А Попов юморной мужик! Сыграть " как МЮ против ПСЖ" ! Как представлю себе Дзюбу, Смольникова, Заболотного и прочих в форме МЮ, так смеюсь просто до колик ! А насчет " непредсказуемости"... Нет, испанцы не минчане, не возьмут. Так что все довольно предсказуемо.
112910415
112910415
   60 / 1052
вчера в 08:19
преждевременно не надо, надо вовремя
но ждать не долго уже
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 1052
вчера в 08:18
Вильярреал не Минское Динамо. Да и играть придется в гостях
FILL3286
FILL3286
   29 / 1052
вчера в 08:14
аххахахах
стыдно за бомжей там еще предпоследняя команда треху минимум положит клоуну
ДСА
ДСА
   162 / 1052
вчера в 08:13
Похоже с Зенитом всё ясно, надежда на Краснодар.
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