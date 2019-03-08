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Селюк: «Каборе однозначно лучше Барриоса и жизненно необходим „Спартаку“»

вчера, 07:33

Футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в «твиттере» выразил мнение, что «Спартак» должен быть заинтересован в подписании контракта с его клиентом, полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.

Посмотрев сегодня три игры – «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», понял одну вещь: Каборе однозначно лучше Барриоса (Прим. - полузащитник «Зенита»), который стоил 15 млн, а для «Спартака» он жизненно необходим. Ведь даже воспитание молодёжи должно проходить на фоне опытных футболистов.

Ранее Селюк сообщал о том, что летом Каборе покинет краснодарский клуб на правах свободного агента.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   1035 / 1052
сегодня в 03:54
Селюк разве что-то дельное скажет?
SHMEL
SHMEL ответил NoKerzhNoParty
   93 / 1052
вчера в 14:16
Может и так, но каборе уже 31 год, и лучше он уже не станет. А барриосу 25 и у него еще есть возможность повысить свой уровень
В 25 лет потенциал уже не развивается,его просто нет,что есть,то есть.Как следствие деньги на ветер.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил SHMEL
   259 / 1052
вчера в 14:15
Каборе конечно лучше Барриоса,нт идти в хрюшатник-себя не уважать.
Может и так, но каборе уже 31 год, и лучше он уже не станет. А барриосу 25 и у него еще есть возможность повысить свой уровень
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Так Себе Аналитик
   279 / 1052
вчера в 13:56
Окончательно убеждаюсь, что Селюк - это низкопробный бахвал. В матче "Спартак" - "Краснодар" Каборе во втором тайме совершил перед своей штрафной 4 потери... Играл отвратительно. Это даже слепой видел.
Согласен, может он уже мысленно в другой команде, кроме ненужных Ж.К. ничем не запомнился в последних матчах. А если Краснодар без него и Мартыновича пройдёт Валенсию в ответном матче - то и невелика потеря будет. Да и возраст, уже 31 год, как ни крути, лучшие годы и пик формы у него позади.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 13:48
Федун и без тебя пальмы тряханет!
Завтра
Завтра
   339 / 1052
вчера в 12:16
А как же жизненно необходимый Яя Туре? Может сразу двух жизненно необходимых Спартаку сольёшь?))
SHMEL
SHMEL
   93 / 1052
вчера в 11:30
Каборе конечно лучше Барриоса,нт идти в хрюшатник-себя не уважать.
AfrikSimon
AfrikSimon
   281 / 1052
вчера в 11:29
Селюк футбол смотрит раз в месяц выборочно.
1-й парень
1-й парень
   83 / 1052
вчера в 11:23
Идти в пердивный спартак явно себя не уважать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1052
вчера в 11:19
Окончательно убеждаюсь, что Селюк - это низкопробный бахвал.

В матче "Спартак" - "Краснодар" Каборе во втором тайме совершил перед своей штрафной 4 потери... Играл отвратительно. Это даже слепой видел.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   139 / 1052
вчера в 09:40
Какие-то Каборе, Барриос... Нет Бога, кроме Яя Туре и Селюк пророк его !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   324 / 1052
вчера в 09:38
У Селюка качество игроков походу оценивается только по степени загорелости. То то у него Лассина лучший нап современности
Ник Уволен
Ник Уволен
   180 / 1052
вчера в 09:19
Селюк всё своих нахваливает. Сам себя как гриться не похвалишь, никто не похвалит. Гыгыгы
Alhunah
Alhunah
   1023 / 1052
вчера в 09:11
А смотрел три игры как? На диванчике под пивасик?
STVA 1
STVA 1
   103 / 1052
вчера в 08:58
Селюк это не агент , это цыган на базаре....
МапС
МапС
   176 / 1052
вчера в 08:49
Футбольные агенты - это зло.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 08:44
а для «Спартака» он жизненно необходим.
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.......правда он идет с нагрузкой - это ЯЯ Туре, а в виде кешбека предлагается Траоре.
311
311
   54 / 1052
вчера в 08:30
Где Краснодар, а где Спартак! Какой смысл идти на понижение?)
Байкал-38.
Байкал-38.
   38 / 1052
вчера в 08:20
А как же Яя Туре?
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 08:15
Только потому, что зулус.
Гавроша
Гавроша
   26 / 1052
вчера в 07:59
Селюк хочет усилить спартак отбросами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 07:57
Хоть кто то юморит после вчерашних поражений Спартака,Зенита и Краснодара....))))
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 07:56
Подобрать!!!
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