Селюк: «Каборе однозначно лучше Барриоса и жизненно необходим „Спартаку“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в «твиттере» выразил мнение, что «Спартак» должен быть заинтересован в подписании контракта с его клиентом, полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.
Посмотрев сегодня три игры – «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», понял одну вещь: Каборе однозначно лучше Барриоса (Прим. - полузащитник «Зенита»), который стоил 15 млн, а для «Спартака» он жизненно необходим. Ведь даже воспитание молодёжи должно проходить на фоне опытных футболистов.
Ранее Селюк сообщал о том, что летом Каборе покинет краснодарский клуб на правах свободного агента.
В матче "Спартак" - "Краснодар" Каборе во втором тайме совершил перед своей штрафной 4 потери... Играл отвратительно. Это даже слепой видел.
В матче "Спартак" - "Краснодар" Каборе во втором тайме совершил перед своей штрафной 4 потери... Играл отвратительно. Это даже слепой видел.
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.......правда он идет с нагрузкой - это ЯЯ Туре, а в виде кешбека предлагается Траоре.
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.......правда он идет с нагрузкой - это ЯЯ Туре, а в виде кешбека предлагается Траоре.