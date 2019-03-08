Селюк: «Каборе однозначно лучше Барриоса и жизненно необходим „Спартаку“»

вчера, 07:33

Футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в «твиттере» выразил мнение, что «Спартак» должен быть заинтересован в подписании контракта с его клиентом, полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.

Посмотрев сегодня три игры – «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», понял одну вещь: Каборе однозначно лучше Барриоса (Прим. - полузащитник «Зенита»), который стоил 15 млн, а для «Спартака» он жизненно необходим. Ведь даже воспитание молодёжи должно проходить на фоне опытных футболистов.

Ранее Селюк сообщал о том, что летом Каборе покинет краснодарский клуб на правах свободного агента.